Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba

Un total de 34 hermandades cordobesas llenarán las calles de Córdoba el sábado 11 de octubre en uno de los eventos cofrades más importantes de este año, el Vía Crucis Magno, organizado por la Agrupación de Cofradías para conmemorar el 600 aniversario del rezo del Santo Vía Crucis en Occidente, que tuvo su origen en el año 1425 en el convento dominico de Scala Coeli de la mano del beato Álvaro de Córdoba, patrón de las hermandades cordobesas.

La celebración dará comienzo a las 15.10 horas de la tarde del sábado, hora en la que la primera hermandad, la Oración en el Huerto de Cabra, pondrá en la calle su cruz de guía, desde la Parroquia de San Fernando, camino de la carrera oficial. A partir de entonces se sucederán casi doce horas de procesiones con la participación de 34 hermandades (doce de ellas de la provincia), en un evento que culminará a las 2.50 horas con la llegada de la Hermandad de la O a la iglesia de la Aurora.

Carrera oficial

La carrera oficial comienza en Amador de los Ríos, sigue por Torrijos y Cardenal Herrero y se accede a la Mezquita-Catedral por la Puerta del Perdón. Luego se dirigen al altar y algunas hermandades permanecerán en el templo mientras que otras volverán el mismo día a sus sedes (las que salgan lo harán por la Puerta de Santa Catalina).

Las hermandades entrarán en carrera oficial a partir de las 18.30 horas, siendo la primera la hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas de Palma del Río. La última en hacerlo, a las 23.00 horas, será la del Resucitado.

Itinerario del Vía Crucis Magno de Córdoba. / CÓRDOBA

Orden de procesión de las hermandades

El Vía Crucis Magno se ha organizado en cuatro bloques, representando a toda la Diócesis y teniendo en cuenta los criterios de iconografía, territorialidad y devocionales. Cada bloque tiene una representación simbólica concreta, y las hermandades que integran cada uno de ellos han sido seleccionadas en función de su vinculación con el Vía Crucis o con advocaciones relevantes, así como sus criterios de iconografía, piedad popular o territorialidad.

Primer bloque

En este primer bloque participan diversas hermandades que mantienen un vínculo histórico o espiritual con el ejercicio del Vía Crucis o con la figura del beato Álvaro de Córdoba. Las corporaciones que lo integran son: la Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas, de Palma del Río; la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, de Pozoblanco; la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Calvario, la Hermandad de la Sagrada Cena y la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias.

Horario de las procesiones del Vía Crucis Magno correspondiente al primer y segundo bloque. / CÓRDOBA

Segundo bloque

Este bloque se estructura siguiendo las estaciones del Vía Crucis ideado por el beato Álvaro de Córdoba, en el que cada paso está representado por una hermandad distinta. La Primera Estación, correspondiente a la Oración en el Huerto, está representada por la Hermandad de la Oración en el Huerto de Cabra. La Segunda Estación, El Prendimiento, la encarna la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado de Córdoba. La Tercera, La Flagelación, corresponde a Nuestro Padre Jesús en la Columna, de Priego de Córdoba. En la Cuarta Estación, La Coronación de Espinas, participa la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas, de Córdoba. La Quinta Estación, Jesús es presentado al pueblo, la representa Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de Puente Genil. La Sexta Estación, Jesús cargando con la Cruz, es encarnada por Nuestro Padre Jesús de la Pasión, de Córdoba. En la Séptima Estación, La Muerte en la Cruz, figura Cristo Zacatecas, de Montilla. Finalmente, la Octava Estación, correspondiente al Descendimiento y la entrega del cuerpo de Jesús a la Virgen, está representada por Nuestra Señora de las Angustias, de Montoro.

La Virgen de los Dolores, en la plaza de Capuchinos. / ÓSCAR BARRIONUEVO

Tercer bloque

Este bloque, enmarcado en el contexto del Jubileo 2025, agrupa a advocaciones marianas que encarnan el lema ‘Peregrinos de esperanza’, con una marcada dimensión espiritual y escatológica. Participan en él las imágenes de María Santísima de la O, María Santísima de la Esperanza del Valle, María Santísima de la Esperanza y María Santísima de la Paz y Esperanza, todas ellas procedentes de la ciudad de Córdoba.

Horario de las procesiones del Vía Crucis Magno correspondiente al segundo, tercer y cuarto bloque. / CÓRDOBA

Cuarto bloque

El cuarto y último bloque sigue la estructura del Vía Crucis propuesto por San Juan Pablo II, con una mirada más contemporánea al sufrimiento y la redención de Cristo. Participan las siguientes hermandades: en la Primera Estación (Oración en el Huerto), Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de Córdoba; en la Segunda (Jesús traicionado y arrestado), Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, también de Córdoba; la Tercera Estación (Jesús ante Anás), Nuestro Padre Jesús del Perdón, Córdoba; la Cuarta (Jesús condenado por el Sanedrín), Nuestro Padre Jesús de la Redención, Córdoba; la Quinta (Jesús condenado a muerte por Pilato), Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, Córdoba; la Sexta Estación, que reúne la Flagelación y la Coronación de Espinas, está representada por Nuestro Padre Jesús de la Columna, de Lucena, y Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas, de Fernán Núñez; la Séptima (Jesús cargando con la Cruz), por Nuestro Padre Jesús Nazareno, Córdoba; la Octava (Jesús ayudado por el Cirineo), por Nuestro Padre Jesús Caído, de Aguilar de la Frontera; la Novena (Jesús consuela a las mujeres), por Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso, Córdoba; la Décima (La Crucifixión), por el Santísimo Cristo de la Expiración, de La Rambla; la Undécima (La promesa al Buen Ladrón), por el Santísimo Cristo de la Oración y la Caridad, Córdoba; la Duodécima (Jesús en la cruz con su madre y el discípulo), por el Santísimo Cristo de las Penas, Córdoba; la Decimotercera (La Muerte en la Cruz), por el Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas, Córdoba; la Decimocuarta (El Sepulcro), por Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro, de El Carpio, y Nuestra Señora de los Dolores, de Córdoba; y, finalmente, la Decimoquinta Estación (La Resurrección), por Nuestro Señor Resucitado, también de Córdoba.

Horario de las procesiones del Vía Crucis Magno correspondientes al cuarto bloque. / CÓRDOBA

Regreso a los templos

Junto con las procesiones del 11 de octubre, ya está el calendario del regreso de las imágenes a los templos. Las hermandades del Calvario, La Pasión, de La O, Esperanza, Paz y Esperanza, el Huerto, la Sentencia y Los Dolores, lo harán el mismo 11 de octubre.

Para el 13 de octubre, día festivo, está previsto el regreso de la Sagrada Cena y Esperanza del Valle. El 17 de octubre será el turno de Ánimas.

Y el 18 de octubre regresarán a sus templos Angustias, Oración del Huerto (Cabra), Rescatado, Coronación Espinas, Prendimiento, Jesús del Perdón, Redención, Nazareno, Buen Suceso, Caridad, las Penas y el Resucitado.

El resto de hermandades no tienen contemplada vuelta a sus templos.