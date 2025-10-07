Estas son las fechas clave del Vía Crucis Magno de Córdoba que pondrá a 34 hermandades en la calle

Córdoba se prepara para uno de los grandes eventos cofrades de este año. El Vía Crucis Magno, impulsado por la Agrupación de Cofradías con la participación de hermandades de la provincia, pondrá en las calles de la capital durante casi doce horas a 34 hermandades y cofradías. Un evento que se celebra con motivo del 600 aniversario del primer Vía Crucis de Occidente, instaurado por San Álvaro.

El Vía Crucis Magno se celebra el sábado 11 de octubre. La primera hermandad en poner su cruz de guía en la calle será la Oración en el Huerto, de Cabra, que saldrá a las 15.10 horas desde la parroquia de San Fernando, y la última cofradía en recogerse, será la de María Santísima de la O, que lo hará a las 02.50 horas en la iglesia de la Aurora, en el barrio de Fátima.

Acto de presentación del Vía Crucis Magno. / Victor Castro Fernández

34 hermandades en la calle

En total, participarán en el Vía Crucis Magno 34 hermandades de Córdoba, doce de ellas de la provincia, que se alojaran en iglesias de la capital para participar en el evento cofrade.

El Vía Crucis Magno se divide en cuatro bloques. En el primero se sitúan cinco hermandades (Cristo de las Aguas de Palma del Río; Caridad de Pozoblanco; Calvario; Cena y las Angustias) que mantienen un vínculo histórico o espiritual con el ejercicio del vía crucis o con la figura de San Álvaro. La primera hermandad entrará en la carrera oficial (que comienza en Amador de los Ríos) a las 18.30 horas.

Itinerario del Vía Crucis Magno de Córdoba. / CÓRDOBA

En el segundo bloque se sitúan ocho hermandades (Huerto de Cabra; Rescatado; Columna de Priego de Córdoba; Coronación; Afligidos de Puente Genil; Pasión; Zacatecas de Montilla y Angustias de Montoro) que seguirán la estructura del vía crucis. La primera del segundo bloque debe entrar a las 19.10 horas. En cuanto al tercer bloque, está compuesto por cuatro hermandades (las vírgenes de la O; Esperanza del Valle; Esperanza y Paz) con sus advocaciones marianas que encarnan el lema Peregrinos de esperanza. La primera del tercer bloque entrará en carrera oficial a las 20.35 horas.

Por último, el cuarto bloque estará formado por 17 cofradías (Huerto; Prendimiento; Perdón; Redención; Sentencia; Columna de Lucena; Coronación de Fernán Núñez; Nazareno; Caído de Aguilar; Buen Suceso; Expiración de La Rambla; Oración y Caridad; Penas; Ánimas; Santo Sepulcro de El Carpio; la Virgen de los Dolores y el Resucitado). Este bloque, cuya primera hermandad debe entrar en carrera oficial a las 21.08 horas, sigue la estructura del vía crucis propuesto por San Juan Pablo II, con una mirada más contemporánea al sufrimiento y la redención de Cristo.

Cristo del Remedio de Ánimas en Semana Santa, uno de los participantes en el Vía Crucis Magno / Manuel Murillo

Las otras fechas del Vía Crucis Magno

Junto con las procesiones del 11 de octubre, ya está el calendario del regreso de las imágenes a los templos.

Las hermandades del Calvario, La Pasión, de La O, Esperanza, Paz y Esperanza, el Huerto, la Sentencia y Los Dolores, lo harán el mismo 11 de octubre.

Para el 13 de octubre, día festivo, está previsto el regreso de la Sagrada Cena y Esperanza del Valle. El 17 de octubre será el turno de Ánimas.

Y el 18 de octubre regresarán a sus templos Angustias, Oración del Huerto (Cabra), Rescatado, Coronación Espinas, Prendimiento, Jesús del Perdón, Redención, Nazareno, Buen Suceso, Caridad, las Penas y el Resucitado.

El resto de hermandades no tienen contemplada vuelta a sus templos.