La Agrupación de Cofradías de Córdoba aprueba que Presentación al Pueblo procesione el Lunes Santo

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha aprobado este domingo, según informa en un comunicado de prensa, la inclusión en la jornada del Lunes Santo de la hermandad de la Presentación al Pueblo, del barrio de Cañero. Según asegura esta entidad, "tras llevar a cabo las reuniones pertinentes y cumplir con los procedimientos legales por los que se rige" la institución, ha decidido que Presentación al Pueblo haga su estación de penitencia el Lunes Santo.

"Con esta decisión, la Agrupación reafirma su compromiso con el engrandecimiento de la Semana Santa cordobesa, siempre desde el respeto a nuestras normas y con la voluntad de seguir fomentando la fe, la devoción y la participación de todos en la vida cofrade de nuestra ciudad", finaliza la nota.