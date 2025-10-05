Hermandad de Cañero
La Agrupación de Cofradías de Córdoba aprueba que Presentación al Pueblo procesione el Lunes Santo
La entidad afirma que, con tal decisión, contribuye al "engrandecimiento" de la Semana Santa cordobesa
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha aprobado este domingo, según informa en un comunicado de prensa, la inclusión en la jornada del Lunes Santo de la hermandad de la Presentación al Pueblo, del barrio de Cañero. Según asegura esta entidad, "tras llevar a cabo las reuniones pertinentes y cumplir con los procedimientos legales por los que se rige" la institución, ha decidido que Presentación al Pueblo haga su estación de penitencia el Lunes Santo.
"Con esta decisión, la Agrupación reafirma su compromiso con el engrandecimiento de la Semana Santa cordobesa, siempre desde el respeto a nuestras normas y con la voluntad de seguir fomentando la fe, la devoción y la participación de todos en la vida cofrade de nuestra ciudad", finaliza la nota.
- La Virgen de la Cabeza recorre este domingo las calles de Córdoba en procesión
- Guía del Sábado de Pasión 2025 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
- La lluvia acaba con la ilusión del esperado Sábado de Pasión en Córdoba
- La hermandad de San Rafael prepara la salida procesional del Custodio por las calles de Córdoba
- Estas son las procesiones del fin de semana en Córdoba: horarios y recorridos
- Una docena de vía crucis llenan un Viernes de Dolores con el alma en Capuchinos
- Un mar de gente acompaña a la Virgen del Carmen en Córdoba
- El Obispado cesa al hermano mayor de la prohermandad de la Salud de Puerta Nueva