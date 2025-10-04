Música, gastronomía y mesas redondas en la Feria Cofrade de Córdoba

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) ha acogido este sábado la segunda jornada de la Feria Cofrade de España e Iberoamérica, que reúne en Córdoba a cerca de un centenar de empresas, así como más de 20 actividades dirigidas a profesionales, cofrades y público general.

En la jornada de este sábado, se han celebrado varias mesas redondas sobre emprendimiento o juventud cofrade, entre otros, así como un concierto de la banda del Santísimo Cristo de Gracia. Además, el cocinero cordobés Kisko García ha ofrecido un showcooking.

Uno de los estands de la Feria Cofrade de Córdoba, este sábado, en el CEFC. / Manuel Murillo

La feria tiene programadas actividades durante este domingo, hasta que se clausure a las 15.00 horas.