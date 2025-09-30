Córdoba acoge una conferencia sobre la tradición de la santería en Lucena

La Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Stma. de la Paz y Esperanza, en colaboración con el Ayuntamiento de Lucena, ha organizado la conferencia Santería: cultura, tradición y fe como expresión de un pueblo, para profundizar en la esencia y el significado de la santería lucentina.

La conferencia está programada para el próximo jueves, 2 de octubre, a las 20.00 horas, en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, situado en Plaza del Triunfo, s/n (Córdoba).

Presenta y modera Antonio Jesús García Montes y participan en la misma Antonio Rafael García Oliveros y Manuel Franco Espinar.

Los organizadores animan a los cordobeses a acudir a lo que consideran "una cita ineludible para conocer la esencia de nuestra tradición más arraigada".