El Císter peregrina a la Catedral y el Nazareno celebra su aniversario

La hermandad del Císter ha vivido este sábado una emotiva peregrinación a la Catedral con Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus misterios gloriosos por el Año Jubilar. El cortejo ha partido desde Capuchinos con música de capilla de Gregis Mater y regresado en procesión triunfal acompañada por la banda María Santísima de la Esperanza.

Por su parte, la hermandad de Jesús Nazareno ha vivido el sábado un momento extraordinario con el rezo del rosario por las calles con motivo del 50 aniversario de la primera salida procesional de María Santísima Nazarena con la cofradía. La Virgen recorrió las calles en su paso de caoba y plata, sin palio, acompañada por la música de capilla Ars Sacra.