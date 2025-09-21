Triduo a la Virgen de la Merced y otros actos cofrades para este domingo, 21 de septiembre

La hermandad de la Merced dará inicio este domingo, 21 de septiembre, al tradicional triduo en honor a su venerada titular. Esta celebración anual tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de septiembre, comenzando cada jornada a las 20.00 horas en la parroquia de San Antonio de Padua. El miércoles 24 de septiembre, día de la festividad de la Santísima Virgen, a las 21.00 horas se celebrará la Función Solemne. Durante toda la jornada del 24 de septiembre, la imagen de Santa María de la Merced permanecerá expuesta en solemne besamanos.

Función a la Virgen del Socorro

Como colofón al triduo que la hermandad del Socorro ha venido celebrando en honor de su titular Nuestra Señora del Socorro coronada hoy a las 12 de la mañana en la ermita del Socorro tendrá lugar la fiesta de regla de la corporación de gloria. Un triduo que ha servido de preparación para la procesión que tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre. El cortejo partirá a as 19.00 horas de la ermita del Socorro para recorrer las principales calles del barrio de San Pedro.

Función a la Virgen de la Estrella

La hermandad de la Estrella celebrará este domingo, 21 de septiembre, a las 12.00 horas en la parroquia de San Fernando (Huerta de la Reina) la función principal en honor de su titular mariana Nuestra Señora de la Estrella con la que se pone fin al triduo que se ha venido celebrando en honor de la titular de la corporación del Lunes Santo.