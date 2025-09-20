Fervor aracelitano en la salida procesional de María Santísima de Araceli

La hermandad de María Santísima de Araceli de Córdoba llevó a cabo este sábado la salida procesional de su titular. Como cada año, la filial lucentina partió desde su sede canónica, situada en la calle Ángel Ganivet, y se dirigió a la parroquia de La Compañía, el lugar donde fue fundada esta corporación en 1948.

Este domingo, a partir de las 11.00 horas de la mañana, se celebrará en este mismo templo una misa de acción de gracias, con la que los devotos y hermanos de la cofradía pondrán el broche final a unas jornadas vividas con profundo fervor aracelitano.