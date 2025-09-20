Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cofradías

Fervor aracelitano en la salida procesional de María Santísima de Araceli

La procesión de la Virgen de Araceli de Córdoba, en imágenes

La procesión de la Virgen de Araceli de Córdoba, en imágenes

Ver galería

La procesión de la Virgen de Araceli de Córdoba, en imágenes / A.J. González

Francisco Mellado

Córdoba

La hermandad de María Santísima de Araceli de Córdoba llevó a cabo este sábado la salida procesional de su titular. Como cada año, la filial lucentina partió desde su sede canónica, situada en la calle Ángel Ganivet, y se dirigió a la parroquia de La Compañía, el lugar donde fue fundada esta corporación en 1948.

Este domingo, a partir de las 11.00 horas de la mañana, se celebrará en este mismo templo una misa de acción de gracias, con la que los devotos y hermanos de la cofradía pondrán el broche final a unas jornadas vividas con profundo fervor aracelitano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents