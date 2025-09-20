Cincuenta años de historia y fe

Aunque no era Domingo de Ramos, Córdoba vivió este sábado una jornada que evocó intensamente ese día de la Semana Santa. El Señor de la Oración en el Huerto volvió a recorrer las calles de la ciudad en una procesión extraordinaria con motivo del 50 aniversario de la refundación de su hermandad.

El Señor orante llegó a la Catedral este viernes repleto de las oraciones recibidas durante los días de misión evangelizadora en el barrio del Sector Sur. Con los recuerdos de esa intensa jornada aún presentes, dio comienzo en el primer templo de la diócesis la misa de acción de gracias, una solemne eucaristía presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y concelebrada por el deán de la Catedral y consiliario de la hermandad del Huerto, Joaquín Alberto Nieva.

Durante la homilía, el prelado animó a los hermanos a «dar gracias a Dios» por estas cinco décadas de historia de la cofradía y puso el foco en la importancia de la oración, a la que definió como «la puerta por la que entra el Espíritu Santo».

Procesión triunfal

Tras la celebración eucarística, dio comienzo la procesión triunfal de regreso a su sede canónica, la parroquia de San Francisco y San Eulogio. El cortejo fue tomando forma en el Patio de los Naranjos, mientras el paso del Señor del Huerto caminaba, como en un Domingo de Ramos, por el interior del templo mayor de la diócesis.

La procesión de la hermandad del Huerto, en imágenes / A.J.González

Una vez en la Puerta de las Palmas la Agrupación musical de Nuestro Padre Jesús de la Redención interpretaba la Marcha Real, seguida por la marcha La Saeta, con la que el Señor cruzó el Patio de los Naranjos para dirigirse a la Puerta de Santa Catalina, donde dió comienzo el recorrido de regreso de una procesión extraordinaria con la que la hermandad del Huerto puso el broche de oro a su cincuenta aniversario.