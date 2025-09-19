La hermandad de Cañero procesionará la tarde del Lunes Santo

La hermandad de la Presentación al Pueblo del barrio de Cañero procesionará finalmente la tarde del Lunes Santo, así lo ha aceptado la junta de gobierno de la cofradía este jueves reunida en cabildo de oficiales donde la joven corporación "vota y aprueba por unanimidad la propuesta recibida de la posible inclusión en la nómina de hermandades del Lunes Santo para el próximo 2026". Según señala la hermandad "si es recibida favorablemente la decisión solicitamos una reunión técnica con la vocalía de estación de penitencia de esa agrupación lo antes posible para determinar los condicionantes de horario y recorrido".

Así la hermandad de Cañero se sumará a la nómina de hermandades del segundo día de la Semana Santa que tras la marcha de la hermandad de la Vera-Cruz al Domingo de Ramos había quedado con cinco cofradías: Merced, la Estrella, la Sentencia, el Vía Crucis y Ánimas.

Cabe recordar, que la hermandad de la Presentación al Pueblo rechazó por dos veces el Jueves Santo y posteriormente el Martes Santo, acordando continuar en el Sábado de Pasión, para finalmente solicitar a la Agrupación procesionar el Miércoles Santo jornada que tras varias controversias tampoco se aceptó dejándolo pendiente para 2026 la decisión de incorporarse a esta jornada, finalmente el Miércoles Santo ha quedado atrás para quedarse el Lunes Santo.