Vía crucis y procesión triunfal del Señor del Huerto: horarios y recorridos

La imagen de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto participará en el vía crucis misionero que se celebrará este viernes 19 de septiembre por las calles del Sector Sur. El cortejo partirá a las 19.00 horas de la parroquia de San Ignacio de Loyola para continuar por: Libertador Sucre, Libertador Hidalgo y Costilla, Libertador José Gervasio Artigas, Motril, La Rábida, Algeciras y parroquia Sagrada Familia donde concluirá el Vía Crucis.

Tras la conclusión del piadoso rezo el señor del Huerto será trasladado desde la parroquia de la Sagrada Familia a la Catedral por el siguiente itinerario: Plaza del Mediodía, Puente Genil, Beato Henares, Rosario, Plaza de Santa Teresa, Bajada del Puente, Puente Romano, Triunfo, Corregidor Luis de la Cerda, Magistral González Francés, Puerta de Santa Catalina, Patio de los Naranjos y Catedral.

El cortejo contará con el acompañamiento musical de la Capilla Musical Ars Sacra.

Procesión Triunfal

El sábado 20 de septiembre a las 18.00 horas el obispo de Córdoba Jesús Fernández González presidirá en la Catedral la misa estacional de acción de gracias. Tras la conclusión el cortejo saldrá en procesión triunfal de regreso a la su sede canónica, la parroquia de San Francisco y San Eulogio.

El cortejo partirá de la Catedral por la Puerta de Santa Catalina para continuar por Magistral González Francés, Cardenal González, Lucano, Lineros, Don Rodrigo, Plaza de San Pedro, Basílica Menor Parroquia de San Pedro (veneración a los Santos Mártires), Plaza de la Almagra, Plaza del Socorro, Plaza de la Corredera, Sánchez Peña, Maese Luis, Huerto San Pedro el Real, Compás de San Francisco.

El cortejo contará con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Córdoba.