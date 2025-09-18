VÍA CRUCIS MAGNO
Vía Crucis Magno de Córdoba: estos son los días de regreso de las hermandades a sus templos
Un total de 34 hermandades, doce de ellas de la provincia, recorrerán la capital el sábado 11 de octubre
El Vía Crucis Magno, organizado por la Agrupación de Cofradías, pondrá en las calles de Córdoba a un total de 34 hermandades, doce de ellas de la provincia, el sábado 11 de octubre, con casi doce horas de procesiones desde los templos hacia la carrera oficial y la Catedral.
La primera hermandad en poner su cruz de guía en la calle será la Oración en el Huerto, de Cabra, que saldrá a las 15.10 horas desde la parroquia de San Fernando, y la última cofradía en recogerse, será la de María Santísima de la O, que lo hará a las 02.50 horas en la iglesia de la Aurora, en el barrio de Fátima.
Tras la celebración del Vía Crucis Magno, algunas de las hermandades regresarán a sus templos mientras que otras permanecerán en la Catedral para emprender su vuelta en jornadas posteriores.
Listado de hermandades del Vía Crucis Magno
El Vía Crucis Magno se ha organizado en cuatro bloques, representando a toda la Diócesis y teniendo en cuenta los criterios de iconografía, territorialidad y devocionales. Cada bloque tiene una representación simbólica concreta, y las hermandades que integran cada uno de ellos han sido seleccionadas en función de su vinculación con el Vía Crucis o con advocaciones relevantes, así como sus criterios de iconografía, piedad popular o territorialidad.
Primer bloque
En este primer bloque participan diversas hermandades que mantienen un vínculo histórico o espiritual con el ejercicio del Vía Crucis o con la figura del beato Álvaro de Córdoba. Lo integran:
- Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas, de Palma del Río
- Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, de Pozoblanco
- Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Calvario, de Córdoba
- Hermandad de la Sagrada Cena, de Córdoba
- Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, de Córdoba
Segundo bloque
Este bloque se estructura siguiendo las estaciones del Vía Crucis ideado por el beato Álvaro de Córdoba, en el que cada paso está representado por una hermandad distinta. Lo componen:
- Hermandad de la Oración en el Huerto de Cabra
- Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado de Córdoba
- Nuestro Padre Jesús en la Columna, de Priego de Córdoba
- Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas, de Córdoba
- Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de Puente Genil
- Nuestro Padre Jesús de la Pasión, de Córdoba
- Cristo Zacatecas, de Montilla
- Nuestra Señora de las Angustias, de Montoro
Tercer bloque
Este bloque, enmarcado en el contexto del Jubileo 2025, agrupa a advocaciones marianas que encarnan el lema ‘Peregrinos de esperanza’, con una marcada dimensión espiritual y escatológica. Participan las siguientes imágenes:
- María Santísima de la O
- María Santísima de la Esperanza del Valle
- María Santísima de la Esperanza
- María Santísima de la Paz y Esperanza
Cuarto bloque
El cuarto y último bloque sigue la estructura del Vía Crucis propuesto por San Juan Pablo II, con una mirada más contemporánea al sufrimiento y la redención de Cristo. Participan las siguientes hermandades:
- Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de Córdoba;
- Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, también de Córdoba
- Nuestro Padre Jesús del Perdón, Córdoba
- Nuestro Padre Jesús de la Redención
- Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, Córdoba
- Nuestro Padre Jesús de la Columna, de Lucena
- Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas, de Fernán Núñez
- Nuestro Padre Jesús Nazareno, Córdoba
- Nuestro Padre Jesús Caído, de Aguilar de la Frontera
- Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso, Córdoba
- Santísimo Cristo de la Expiración, de La Rambla
- Santísimo Cristo de la Oración y la Caridad
- Santísimo Cristo de las Penas
- Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas, Córdoba
- Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro, de El Carpio
- Nuestra Señora de los Dolores, de Córdoba
- Nuestro Señor Resucitado, de Córdoba.
Regreso a los templos
El calendario del regreso de las imágenes a los templos ya tiene fechas. Las hermandades del Calvario, La Pasión, de La O, Esperanza, Paz y Esperanza, el Huerto, la Sentencia y Los Dolores, lo harán el mismo 11 de octubre.
Para el 13 de octubre, día festivo, está previsto el regreso de la Sagrada Cena y Esperanza del Valle. El 17 de octubre será el turno de Ánimas.
Y el 18 de octubre regresarán a sus templos Angustias, Oración del Huerto (Cabra), Rescatado, Coronación Espinas, Prendimiento, Jesús del Perdón, Redención, Nazareno, Buen Suceso, Caridad, las Penas y el Resucitado.
El resto de hermandades no tienen contemplada vuelta a sus templos.
Distribución de parroquias de las hermandades de la provincia
Las doce hermandades participantes procedentes de la provincia partirán de diferentes iglesias de la capital. Esta es la distribución definitiva:
- Santísimo Cristo de las Aguas, de Palma del Río: Parroquia de San Miguel.
- Santísimo Cristo de la Caridad, de Pozoblanco: Parroquia de San José Espíritu Santo.
- Oración en el Huerto, de Cabra: Parroquia de San Fernando.
- Nuestro Padre Jesús en la Columna, de Priego de Córdoba: Basílica de San Pedro.
- Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de Puente Genil: Iglesia de San Andrés, desde la salida de la Hermandad de la Esperanza.
- Cristo Zacatecas, de Montilla: Santa Iglesia Catedral.
- Nuestra Señora de las Angustias, de Montoro: Iglesia de San Agustín.
- Nuestro Padre Jesús de la Columna, de Lucena: Parroquia de San Francisco.
- Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas, de Fernán Núñez: Basílica de San Pedro.
- Nuestro Padre Jesús Caído, de Aguilar de la Frontera: Parroquia de San Francisco.
- Santísimo Cristo de la Expiración, de La Rambla: Iglesia de San Agustín.
- Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro, de El Carpio: Basílica de San Pedro.
