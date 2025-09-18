Vía Crucis Magno de Córdoba: estos son los días de regreso de las hermandades a sus templos

El Vía Crucis Magno, organizado por la Agrupación de Cofradías, pondrá en las calles de Córdoba a un total de 34 hermandades, doce de ellas de la provincia, el sábado 11 de octubre, con casi doce horas de procesiones desde los templos hacia la carrera oficial y la Catedral.

La primera hermandad en poner su cruz de guía en la calle será la Oración en el Huerto, de Cabra, que saldrá a las 15.10 horas desde la parroquia de San Fernando, y la última cofradía en recogerse, será la de María Santísima de la O, que lo hará a las 02.50 horas en la iglesia de la Aurora, en el barrio de Fátima.

Tras la celebración del Vía Crucis Magno, algunas de las hermandades regresarán a sus templos mientras que otras permanecerán en la Catedral para emprender su vuelta en jornadas posteriores.

Listado de hermandades del Vía Crucis Magno

El Vía Crucis Magno se ha organizado en cuatro bloques, representando a toda la Diócesis y teniendo en cuenta los criterios de iconografía, territorialidad y devocionales. Cada bloque tiene una representación simbólica concreta, y las hermandades que integran cada uno de ellos han sido seleccionadas en función de su vinculación con el Vía Crucis o con advocaciones relevantes, así como sus criterios de iconografía, piedad popular o territorialidad.

Primer bloque

En este primer bloque participan diversas hermandades que mantienen un vínculo histórico o espiritual con el ejercicio del Vía Crucis o con la figura del beato Álvaro de Córdoba. Lo integran:

Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas, de Palma del Río

Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, de Pozoblanco

Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Calvario, de Córdoba

Hermandad de la Sagrada Cena, de Córdoba

Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, de Córdoba

Segundo bloque

Este bloque se estructura siguiendo las estaciones del Vía Crucis ideado por el beato Álvaro de Córdoba, en el que cada paso está representado por una hermandad distinta. Lo componen:

Hermandad de la Oración en el Huerto de Cabra

Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado de Córdoba

Nuestro Padre Jesús en la Columna, de Priego de Córdoba

Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas, de Córdoba

Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de Puente Genil

Nuestro Padre Jesús de la Pasión, de Córdoba

Cristo Zacatecas, de Montilla

Nuestra Señora de las Angustias, de Montoro

Itinerario del Vía Crucis Magno de Córdoba. / CÓRDOBA

Tercer bloque

Este bloque, enmarcado en el contexto del Jubileo 2025, agrupa a advocaciones marianas que encarnan el lema ‘Peregrinos de esperanza’, con una marcada dimensión espiritual y escatológica. Participan las siguientes imágenes:

María Santísima de la O

María Santísima de la Esperanza del Valle

María Santísima de la Esperanza

María Santísima de la Paz y Esperanza

Cuarto bloque

El cuarto y último bloque sigue la estructura del Vía Crucis propuesto por San Juan Pablo II, con una mirada más contemporánea al sufrimiento y la redención de Cristo. Participan las siguientes hermandades:

Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de Córdoba;

Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, también de Córdoba

Nuestro Padre Jesús del Perdón, Córdoba

Nuestro Padre Jesús de la Redención

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, Córdoba

Nuestro Padre Jesús de la Columna, de Lucena

Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas, de Fernán Núñez

Nuestro Padre Jesús Nazareno, Córdoba

Nuestro Padre Jesús Caído, de Aguilar de la Frontera

Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso, Córdoba

Santísimo Cristo de la Expiración, de La Rambla

Santísimo Cristo de la Oración y la Caridad

Santísimo Cristo de las Penas

Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas, Córdoba

Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro, de El Carpio

Nuestra Señora de los Dolores, de Córdoba

Nuestro Señor Resucitado, de Córdoba.

Cristo del Remedio de Ánimas en Semana Santa. / Manuel Murillo

Regreso a los templos

El calendario del regreso de las imágenes a los templos ya tiene fechas. Las hermandades del Calvario, La Pasión, de La O, Esperanza, Paz y Esperanza, el Huerto, la Sentencia y Los Dolores, lo harán el mismo 11 de octubre.

Para el 13 de octubre, día festivo, está previsto el regreso de la Sagrada Cena y Esperanza del Valle. El 17 de octubre será el turno de Ánimas.

Y el 18 de octubre regresarán a sus templos Angustias, Oración del Huerto (Cabra), Rescatado, Coronación Espinas, Prendimiento, Jesús del Perdón, Redención, Nazareno, Buen Suceso, Caridad, las Penas y el Resucitado.

El resto de hermandades no tienen contemplada vuelta a sus templos.