Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba: fechas, horarios, hermandades, itinerarios y bandas de música

Córdoba acoge este otoño uno de los mayores eventos cofrades del año. La Agrupación de Cofradías ha organizado un Vía Crucis Magno para conmemorar el 600 aniversario del rezo del Santo Vía Crucis en Occidente, que tuvo su origen en el año 1425 en el convento dominico de Scala Coeli de la mano del beato Álvaro de Córdoba, patrón de las hermandades cordobesas.

A la cita concurren 34 hermandades cordobesas, doce de ellas de la provincia, que recorrerán las calles de la capital durante casi doce horas con destino a la Catedral de Córdoba. Posteriormente, en fechas señaladas tendrá lugar la vuelta a sus templos. Estas son las claves del Vía Crucis Magno.

Fechas del Vía Crucis Magno

El Vía Crucis Magno se celebra en Córdoba el sábado 11 de octubre. En él participan 34 hermandades cordobesas, de las que doce proceden de pueblos de la provincia.

Además de la jornada del 11 de octubre, hay otras fechas a tener en cuenta en esta celebración con el regreso de las hermandades a sus templos.

La presentación oficial el Vía Crucis Magno. / VÍCTOR CASTRO

Los días del regreso a los templos

Las hermandades del Calvario, La Pasión, de La O, Esperanza, Paz y Esperanza, el Huerto, la Sentencia y Los Dolores, lo harán el mismo 11 de octubre. Para el 13 de octubre, día festivo, está previsto el regreso de la Sagrada Cena y Esperanza del Valle.

El 17 de octubre será el turno de Ánimas, y el 18 de octubre regresarán a sus templos Angustias, Oración del Huerto (Cabra), Rescatado, Coronación Espinas, Prendimiento, Jesús del Perdón, Redención, Nazareno, Buen Suceso, Caridad, las Penas y el Resucitado. El resto de hermandades no tienen contemplada vuelta a sus templos.

Horarios del Vía Crucis Magno

Se han programado casi doce horas de procesiones, desde las 15.10 horas hasta las 2.50 horas. La primera hermandad en poner su cruz de guía en la calle será la Oración en el Huerto, de Cabra, que saldrá a las 15:10 desde la parroquia de San Fernando, y la última cofradía en recogerse, será la de María Santísima de la O, que lo hará a las 02:50 en la iglesia de la Aurora, en el barrio de Fátima.

Horarios de la carrera oficial

Las hermandades entrarán en carrera oficial a partir de las 18.30 horas, siendo la primera la hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas de Palma del Río. La última hermandad del primer bloque entrará en carrera oficial a las 18.58 horas.

El segundo bloque de hermandades, accederá a la carrera oficial entre las 19.10 horas y las 20.20 horas. Las cuatro hermandades que componen el tercer bloque llegarán a Amador de los Ríos en el tramo de 20.35 a 20.56 horas.

Mientras que el cuarto y último bloque, el más numeroso, entrará en la carrera oficial a las 21.08 horas y la última hermandad, la del Resucitado, accederá a la carrera oficial a las 23.00 horas.

Recorrido y carrera oficial

La carrera oficial comienza en Amador de los Ríos, sigue por Torrijos y Cardenal Herrero y se accede a la Mezquita-Catedral por la Puerta del Perdón. Luego se dirigen al altar y algunas hermandades permanecerán en el templo mientras que otras volverán el mismo día a sus sedes (las que salgan lo harán por la Puerta de Santa Catalina).

Las hermandades entrarán en carrera oficial a partir de las 18.30 horas, siendo la primera la hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas de Palma del Río. La última en hacerlo, a las 23.00 horas, será la del Resucitado.

Itinerario del Vía Crucis Magno de Córdoba. / CÓRDOBA

Listado de hermandades y orden en la carrera oficial

Un total de 34 hermandades participan en el evento cofrade. El Vía Crucis Magno se ha organizado en cuatro bloques, representando a toda la Diócesis y teniendo en cuenta los criterios de iconografía, territorialidad y devocionales. Cada bloque tiene una representación simbólica concreta, y las hermandades que integran cada uno de ellos han sido seleccionadas en función de su vinculación con el Vía Crucis o con advocaciones relevantes, así como sus criterios de iconografía, piedad popular o territorialidad.

Primer bloque

En este primer bloque participan diversas hermandades que mantienen un vínculo histórico o espiritual con el ejercicio del Vía Crucis o con la figura del beato Álvaro de Córdoba. Lo integran:

Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas, de Palma del Río

Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, de Pozoblanco

Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Calvario, de Córdoba

Hermandad de la Sagrada Cena, de Córdoba

Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, de Córdoba

Nuestra Señora de las Angustias. / Chencho Martínez

Segundo bloque

Este bloque se estructura siguiendo las estaciones del Vía Crucis ideado por el beato Álvaro de Córdoba, en el que cada paso está representado por una hermandad distinta. Lo componen:

Hermandad de la Oración en el Huerto de Cabra

Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado de Córdoba

Nuestro Padre Jesús en la Columna, de Priego de Córdoba

Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas, de Córdoba

Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de Puente Genil

Nuestro Padre Jesús de la Pasión, de Córdoba

Cristo Zacatecas, de Montilla

Nuestra Señora de las Angustias, de Montoro

Tercer bloque

Este bloque, enmarcado en el contexto del Jubileo 2025, agrupa a advocaciones marianas que encarnan el lema ‘Peregrinos de esperanza’, con una marcada dimensión espiritual y escatológica. Participan las siguientes imágenes:

María Santísima de la O

María Santísima de la Esperanza del Valle

María Santísima de la Esperanza

María Santísima de la Paz y Esperanza

La Columna de Lucena estará presente en el Vía Crucis Magno. / Manuel González

Cuarto bloque

El cuarto y último bloque sigue la estructura del Vía Crucis propuesto por San Juan Pablo II, con una mirada más contemporánea al sufrimiento y la redención de Cristo. Participan las siguientes hermandades:

Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de Córdoba;

Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, también de Córdoba

Nuestro Padre Jesús del Perdón, Córdoba

Nuestro Padre Jesús de la Redención

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, Córdoba

Nuestro Padre Jesús de la Columna, de Lucena

Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas, de Fernán Núñez

Nuestro Padre Jesús Nazareno, Córdoba

Nuestro Padre Jesús Caído, de Aguilar de la Frontera

Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso, Córdoba

Santísimo Cristo de la Expiración, de La Rambla

Santísimo Cristo de la Oración y la Caridad

Santísimo Cristo de las Penas

Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas, Córdoba

Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro, de El Carpio

Nuestra Señora de los Dolores, de Córdoba

Nuestro Señor Resucitado, de Córdoba.

Distribución de parroquias de las hermandades de la provincia Las doce hermandades participantes procedentes de la provincia partirán de diferentes iglesias de la capital. Esta es la distribución definitiva: Santísimo Cristo de las Aguas, de Palma del Río: Parroquia de San Miguel.

Santísimo Cristo de la Caridad, de Pozoblanco: Parroquia de San José Espíritu Santo.

Oración en el Huerto, de Cabra: Parroquia de San Fernando.

Nuestro Padre Jesús en la Columna, de Priego de Córdoba: Basílica de San Pedro.

Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de Puente Genil: Iglesia de San Andrés, desde la salida de la Hermandad de la Esperanza.

Cristo Zacatecas, de Montilla: Santa Iglesia Catedral.

Nuestra Señora de las Angustias, de Montoro: Iglesia de San Agustín.

Nuestro Padre Jesús de la Columna, de Lucena: Parroquia de San Francisco.

Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas, de Fernán Núñez: Basílica de San Pedro.

Nuestro Padre Jesús Caído, de Aguilar de la Frontera: Parroquia de San Francisco.

Santísimo Cristo de la Expiración, de La Rambla: Iglesia de San Agustín.

Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro, de El Carpio: Basílica de San Pedro.



Bandas del Vía Crucis Magno

El Vía Crucis Magno vivirá el mayor despliegue musical de la historia de la capital con la presencia de formaciones de gran prestigio que pondrán sus sones al paso de las imágenes. Para su organización se han previsto dos accesos a la Carrera Oficial: Doctor Fleming y Santa Teresa Jornet, a través de los cuales harán su entrada los distintos cortejos. Consulta las bandas participantes aquí.

El Vía Crucis Magno congregará a un gran número de bandas de música. / Víctor Castro

La marcha del Vía Crucis Magno

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha encargado al compositor cordobés Manuel Roldán la creación de una nueva marcha procesional con motivo del Vía Crucis Magno. “Su sensibilidad artística y profundo conocimiento de la música procesional andaluza han sido determinantes para confiarle esta composición”, indican desde la Agrupación.