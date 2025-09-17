Vía Crucis Magno de Córdoba: los horarios de las procesiones y los momentos clave en la carrera oficial

Cuenta atrás para uno de los grandes eventos cofrades de este año en Córdoba. La Agrupación de Cofradías conmemora el 600 aniversario del primer Vía Crucis de Occidente, instaurado por San Álvaro, con la celebración de un Vía Crucis Magno en el que participarán 34 hermandades cordobesas, doce de ellas de la provincia.

La cita es el sábado 11 de octubre y se espera casi doce horas de procesiones. Las primeras partirán a las 15.10 horas, con la salida escalonada desde los templos, y se prolongarán hasta las 2.50 horas. La primera hermandad en poner su cruz de guía en la calle será la Oración en el Huerto, de Cabra, que saldrá a las 15:10 desde la parroquia de San Fernando, y la última cofradía en recogerse, será la de María Santísima de la O, que lo hará a las 02:50 en la iglesia de la Aurora, en el barrio de Fátima.

Presentación del Vía Crucis Magno / Victor Castro Fernández

Orden del Vía Crucis Magno

El Vía Crucis Magno se divide en cuatro bloques. En el primero se sitúan cinco hermandades (Cristo de las Aguas de Palma del Río; Caridad de Pozoblanco; Calvario; Cena y las Angustias) que mantienen un vínculo histórico o espiritual con el ejercicio del vía crucis o con la figura de San Álvaro. La primera hermandad entrará en la carrera oficial (que comienza en Amador de los Ríos) a las 18.30.

En el segundo bloque se sitúan ocho hermandades (Huerto de Cabra; Rescatado; Columna de Priego; Coronación; Afligidos de Puente Genil; Pasión; Zacatecas de Montilla y Angustias de Montoro) que seguirán la estructura del vía crucis. La primera del segundo bloque debe entrar a las 19.10 horas.

En cuanto al tercer bloque, está compuesto por cuatro hermandades (las vírgenes de la O; Esperanza del Valle; Esperanza; y Esperanza y Paz) con sus advocaciones marianas que encarnan el lema Peregrinos de esperanza. La primera del tercer bloque entrará en carrera oficial a las 20.35 horas.

La Columna de Lucena estará presente en el Vía Crucis Magno / Manuel González

Por último, el cuarto bloque estará formado por 17 cofradías (Huerto; Prendimiento; Perdón; Redención; Sentencia; Columna de Lucena; Coronación de Fernán Núñez; Nazareno; Caído de Aguilar; Buen Suceso; Expiración de La Rambla; Oración y Caridad; Penas; Ánimas; Santo Sepulcro de El Carpio; la Virgen de los Dolores y el Resucitado). Este bloque, cuya primera hermandad debe entrar en carrera oficial a las 21.08 horas, sigue la estructura del vía crucis propuesto por San Juan Pablo II, con una mirada más contemporánea al sufrimiento y la redención de Cristo.

Carrera Oficial

La carrera oficial comienza en Amador de los Ríos, sigue por Torrijos y Cardenal Herrero y se accede a la Mezquita-Catedral por la Puerta del Perdón. Luego se dirigen al altar y algunas hermandades permanecerán en el templo mientras que otras volverán el mismo día a sus sedes (las que salgan lo harán por la Puerta de Santa Catalina).

Itinerario del Vía Crucis Magno de Córdoba. / CÓRDOBA

Horarios de la carrera oficial del Vía Crucis Magno

Las hermandades entrarán en carrera oficial a partir de las 18.30 horas, siendo la primera la hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas de Palma del Río. La última hermandad del primer bloque entrará en carrera oficial a las 18.58 horas.

El segundo bloque de hermandades, accederá a la carrera oficial entre las 19.10 horas y las 20.20 horas.

Las cuatro hermandades que componen el tercer bloque llegarán a Amador de los Ríos en el tramo de 20.35 a 20.56 horas.

Mientras que el cuarto y último bloque, el más numeroso, entrará en la carrera oficial a las 21.08 horas y la última hermandad, la del Resucitado, accederá a la carrera oficial a las 23.00 horas.

Consulta todos los horarios de la carrera oficial aquí.