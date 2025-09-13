Tradiciones
El Señor del Huerto ya se encuentra en la parroquia de San Ignacio de Loyola
El 19 de septiembre habrá un vía crucis por el Sector Sur y un día después se trasladará a la Mezquita-Catedral
Córdoba
La hermandad del Huerto inició este viernes su misión evangelizadora con el traslado del Señor de la Oración en el Huerto a la parroquia de San Ignacio de Loyola. Tras un besapiés y una misa presidida por el obispo emérito, Demetrio Fernández, la imagen permanecerá allí toda la semana.
El 19 de septiembre habrá un vía crucis por el Sector Sur y posteriormente se trasladará la imagen del Señor a la Mezquita-Catedral, donde el día 20 se celebrará una misa estacional y una procesión de regreso a San Francisco.
