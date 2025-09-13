Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Señor del Huerto ya se encuentra en la parroquia de San Ignacio de Loyola

El 19 de septiembre habrá un vía crucis por el Sector Sur y un día después se trasladará a la Mezquita-Catedral

El Señor del Huerto en la parroquia de San Ignacio de Loyola.

El Señor del Huerto en la parroquia de San Ignacio de Loyola. / X / @HdaddelHuerto

Francisco Mellado

Córdoba

La hermandad del Huerto inició este viernes su misión evangelizadora con el traslado del Señor de la Oración en el Huerto a la parroquia de San Ignacio de Loyola. Tras un besapiés y una misa presidida por el obispo emérito, Demetrio Fernández, la imagen permanecerá allí toda la semana.

El 19 de septiembre habrá un vía crucis por el Sector Sur y posteriormente se trasladará la imagen del Señor a la Mezquita-Catedral, donde el día 20 se celebrará una misa estacional y una procesión de regreso a San Francisco.

