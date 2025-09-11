Estas son las procesiones del fin de semana en Córdoba: horarios y recorridos

Diversas procesiones recorrerán las calles de la ciudad este fin de semana destacando la procesión de la Divina Pastora de Capuchinos o el rosario extraordinario de la hermandad de la Soledad entre otras.

Divina Pastora de Capuchinos

La Divina Pastora de Capuchinos llegará con carácter extraordinario por el Año Jubilar a la Catedral. Previamente el viernes 12 de septiembre será traslada al primer templo de la diócesis. El cortejo partirá de la plaza de Capuchinos a las 16.45 horas para continuar por plaza Virgen Paz y Esperanza, Carbonell y Morand, María Cristina, Conde Cárdenas, plaza de la Compañía, Santa Victoria, Ángel de Saavedra, Barroso, plaza de la Agrupación de Cofradías, Conde y Luque, Deanes, Judería, Cardenal Herrero, Magistral González Francés, Puerta de Santa Catalina, Patio de los Naranjos, Puerta de las Palmas y entrada en la Catedral alrededor de las 19.00 horas. El cortejo contará con el acompañamiento musical del conjunto de metales Gregis Mater.

Al día siguiente, sábado 13 de septiembre, a las 18.30 horas el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá la misa y a continuación, tendrá lugar la procesión triunfal de regreso a Capuchinos. El cortejo partirá a las 20.00 horas de la Catedral para continuar por: Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés, Cardenal Herrero, Judería, Deanes, Conde y Luque, Plaza Agrupación de Cofradías, Barroso, Ángel de Saavedra. Jesús y María, plaza de las Tendillas, Diego de León, Alfonso XIII, plaza de las Capuchinas, Conde de Torres Cabrera, Ramírez de las Casas Deza, Cardenal Toledo, Carbonell y Morand, plaza Virgen Paz y Esperanza y plaza de Capuchinos.

Misión de la hermandad del Huerto

El viernes 2 de septiembre a las 20.00 horas tendrá lugar el traslado de la imagen del Señor de la Oración en el Huerto desde la parroquia de San Francisco a la parroquia de San Ignacio de Loyola, en el barrio del Guadalquivir. El Señor del Huerto, tras abandonar su sede canónica, se dirigirá por: Compás de San Francisco, San Fernando, Cardenal González, Corregidor Luis de la Cerda, Triunfo, Puente Romano, Bajada del Puente, plaza de Santa Teresa, calle del Rosario, carretera de Castro, Priego de Córdoba, plaza del Mediodía, Algeciras, Libertador Sucre y parroquia de San Ignacio de Loyola.

El acompañamiento musical estará a cargo de la Capilla Musical Ars Sacra.

Procesión extraordinaria de la Virgen de la Soledad

La hermandad de la Soledad protagonizará el sábado 13 de septiembre una salida extraordinaria con motivo de su cincuentenario fundacional. En el rosario extraordinario será la primera vez que la Virgen de la Soledad procesione bajo palio, en un conjunto cedido por la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Pedro Abad.

La salida tendrá lugar desde la parroquia de Santa María de Guadalupe a las 20.15 horas, con un recorrido que transitará por: Avenida 28 de febrero, Sagunto, Jardines Madre Coraje, Ángela Romero de Torres, Avenida Jesús Rescatado, Joaquín Altolaguirre, Juan de Cervantes, Conquistador Benito de Baños, Hermano Juan Fernández, Levante, Escritor Carrillo Lasso, Platero Pedro de Bares, Sagunto, Avenida 28 de Febrero y entrada en su templo.

El cortejo contará con el acompañamiento musical de la Banda de Música Nuestra Señora de la Estrella.

Jubileo de la Pastral Penitenciaria con la Virgen de la Merced

El próximo domingo, 14 de septiembre, la hermandad de la Merced llevará a cabo el rezo del tradicional rosario de la aurora que, en este año jubilar y de forma extraordinaria, servirá de peregrinación para que la Santísima Virgen de la Merced presida la Santa Misa del Jubileo de la Pastoral Penitenciaria en la Catedral.

La salida del cortejo que acompañará a la Virgen de la Merced tendrá lugar, a las 9 de la mañana de la parroquia de San Antonio de Padua, siguiendo el siguiente itinerario: Agrupación Córdoba, Dr. Manuel Villegas, Escritor Cristóbal de Mesa, Vázquez Venegas, San Acisclo, Sagunto, Ronda del Marrubial, Plaza Cristo de Gracia, María Auxiliadora, Plaza de San Lorenzo, Santa María de Gracia, Realejo, Plaza de San Andrés, Fernán Pérez de Oliva, Gutiérrez de los Ríos, Plaza de la Almagra, Plaza del Socorro, Plaza de la Corredera, Sánchez Peña, Maese Luis, Huerto San Pedro el Real, Compás de San Francisco, San Fernando, Portillo, Cabezas, Rey Heredia, Portería de Santa Clara, Plaza de Abades, Martínez Rucker, Plaza de Santa Catalina, Patio de los Naranjos, Catedral, celebrándose a las 12 horas la Santa Misa.

Al término de la Misa, sobre las 13.15 horas se iniciará el traslado de regreso a nuestra sede canónica por el siguiente recorrido: Cardenal Herrero, Judería, Deanes, Conde y Luque, Plaza Agrupación de Cofradías, Blanco Belmonte, Ángel de Saavedra, Jesús y María, Plaza de las Tendillas, Cruz Conde, San Álvaro, Plaza de San Miguel, San Zoilo, Conde de Torres Cabrera, Plaza de Colón, Jardines de la Merced, Plaza de Colón, Adarve, Marroquíes, Alarcón López, Vera, Valencia, Muro de la Misericordia, Ollerías, San Juan de la Cruz, Virgen de Linares, Agrupación Córdoba, estando prevista la entrada en la parroquia de San Antonio a las 15.45 horas.

Durante el recorrido de ida se llevará a cabo el rezo de los misterios del rosario acompañado musicalmente por el coro de hermanos de la Merced. Para el traslado de regreso acompañará abriendo el cortejo la banda de cornetas y tambores Coronación de Espinas.

Procesión de la Virgen de Villaviciosa

Este mismo día por la tarde tendrá lugar la tradicional procesión gloriosa de Nuestra Señora de Villaviciosa desde la parroquia de San Lorenzo Mártir. La salida está prevista a las 19.30 horas para completar el siguiente recorrido: plaza de San Lorenzo, Santa María de Gracia, Virgen de Villaviciosa, plaza del Poeta Juan Bernier, Jesús Nazareno, San Agustín, Montero, Plaza de San Juan de Letrán. Jesús del Calvario, Plaza de San Lorenzo y entrada en el templo.

Como en anteriores ocasiones contará con el acompañamiento musical de la banda de Música María Santísima de la Esperanza.