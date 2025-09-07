Las hermandades de Córdoba toman protagonismo en septiembre con una intensa agenda

La vuelta al culto de la Virgen del Socorro ha centrado este año el inicio del curso cofrade, un curso que llega plagado de actos, muchos de ellos condensados en este mes de septiembre donde, además de los actos ordinarios de las cofradías, se celebrarán distintos actos extraordinarios.

Así, este domingo, la Virgen de la Fuensanta volverá a protagonizar la procesión que la llevará desde la Catedral hasta su santuario.

El viernes 12, el redil eucarístico de la Divina Pastora, con motivo del año jubilar de la Esperanza, realizará el traslado de su titular hasta la Catedral, donde el sábado 13 celebrará una misa para regresar después a Capuchinos.

Manuel Murillo

Este mismo día se llevará a cabo un rosario vespertino extraordinario de la Virgen de la Soledad. La titular de la hermandad del Viernes Santo, que celebra su 50 aniversario, recorrerá las calles aledañas a la parroquia de Guadalupe por primera vez bajo palio.

Mientras que el domingo 14, la hermandad de La Merced celebrará un rosario con su titular mariana, que acudirá este año hasta la Catedral para presidir la eucaristía del jubileo de la pastoral penitenciaria dentro del año jubilar de la Esperanza. Por la tarde tendrá lugar la tradicional salida procesional de la Virgen de Villaviciosa desde la parroquia de San Lorenzo.

El viernes 12 tendrá lugar el traslado del Señor de la Oración del Huerto desde su parroquia de San Francisco hasta la de San Ignacio de Loyola (Sector Sur), acto con el que arrancará su misión evangelizadora en la zona sur de la ciudad. El sábado 13, en este templo tendrá lugar besapiés extraordinario. Y el sábado 19, vía crucis misionero desde la parroquia de San Ignacio a la de la Sagrada Familia, desde donde iniciará su traslado hacia la Catedral, donde el sábado 20 celebrará la misa estacional de acción de gracias y una procesión triunfal de regreso a San Francisco.

El viernes 19 se celebrará el rosario extraordinario de Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo con motivo del 75 aniversario de su llegada a la hermandad de la Misericordia. El sábado 20 la imagen estará expuesta en besamanos en San Pedro.

Misión diocesana

En este mes de septiembre también se llevará a cabo la Misión Diocesana Transbetis-Sector Sur, en la que están involucradas varias cofradías, y ya a final de mes, el sábado 27 de septiembre, María Santísima Nazarena recorrerá las calles en un rosario vespertino con motivo del 50 aniversario de su primera salida procesional. Lo hará de forma extraordinaria sobre su paso y sin palio. Además, también la hermandad del Císter llevará a cabo la salida de la Virgen de los Ángeles en sus Misterios Gozosos, que con motivo del año jubilar llegará hasta la Catedral, donde celebrará la misa y posterior procesión de regreso a Capuchinos.

Finalmente, el domingo 28 cerrará este ajetreado mes de septiembre con la procesión de la Virgen del Rayo por las calles del Campo de la Verdad y la procesión de la Virgen del Socorro por el barrio de San Pedro.