Traslado

La Virgen del Socorro regresa a su ermita tras su restauración

El recorrido, cargado de devoción, estuvo marcado por cantos, rezos y muestras de cariño a la venerada imagen

La Virgen del Socorro vuelve a su ermita

La Virgen del Socorro vuelve a su ermita

La Virgen del Socorro vuelve a su ermita / Manuel Murillo

Francisco Mellado

Córdoba

La Virgen del Socorro volvió este sábado a su ermita. La imagen fue trasladada desde la basílica de San Pedro, donde había permanecido tras la vuelta de su restauración, hasta su ermita del Arco Bajo acompañada por numerosos fieles.

El recorrido, cargado de devoción, estuvo marcado por cantos, rezos y muestras de cariño a la venerada imagen, que el lunes permanecerá durante la jornada expuesta a la veneración de los fieles en un acto previo al triduo que se celebrará en su honor del 18 al 21 de septiembre.

