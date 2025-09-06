Traslado
La Virgen del Socorro regresa a su ermita tras su restauración
El recorrido, cargado de devoción, estuvo marcado por cantos, rezos y muestras de cariño a la venerada imagen
Córdoba
La Virgen del Socorro volvió este sábado a su ermita. La imagen fue trasladada desde la basílica de San Pedro, donde había permanecido tras la vuelta de su restauración, hasta su ermita del Arco Bajo acompañada por numerosos fieles.
El recorrido, cargado de devoción, estuvo marcado por cantos, rezos y muestras de cariño a la venerada imagen, que el lunes permanecerá durante la jornada expuesta a la veneración de los fieles en un acto previo al triduo que se celebrará en su honor del 18 al 21 de septiembre.
