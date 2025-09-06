La agenda cofrade de los próximos días en Córdoba

Triduo a la Virgen de la Piedad

La hermandad del Prendimiento culmina en la este domingo el solemne triduo que ha venido celebrando en honor de su titular mariana, Nuestra Señora de la Piedad. La última jornada de este culto tendrá lugar a las 21.00 horas en el santuario de María Auxiliadora, sede canónica de la corporación del Martes Santo.

Triduo a la Virgen de Villaviciosa

La parroquia de San Lorenzo acogerá este domingo, a partir de las 20.00 horas, la celebración del último día del solemne triduo en honor a Nuestra Señora de Villaviciosa, organizado por su hermandad. La fiesta solemne se celebrará este lunes, 8 de septiembre, a las 20.00 horas, coincidiendo con la festividad litúrgica de la Natividad de la Virgen.

Rosario con la Virgen de la Estrella

El lunes, 8 de septiembre, tendrá lugar el tradicional rosario de la aurora en honor de Nuestra Señora de la Estrella, organizado por su hermandad. El piadoso acto dará comienzo a las 8.00 horas y recorrerá las calles de la feligresía de la parroquia de San Fernando, sede canónica de la corporación. El rezo del santo rosario será acompañado en su recorrido por los cantos del coro de la hermandad. Una vez finalizado el recorrido, se celebrará la eucaristía en el interior del templo, concluyendo así este acto de culto matutino que cada año reúne a numerosos devotos en torno a la Virgen de la Estrella.