La Virgen del Tránsito sale este viernes en procesión de San Basilio: horario y el recorrido

El cordobés barrio de San Basilio se prepara para acoger la procesión de la Virgen del Tránsito que una vez más, en el mes de agosto, recorrerá las calles del popular barrio del Alcázar Viejo en dirección a la Catedral de Córdoba, donde realizará estación ante el Santísimo.

Así el próximo martes 15 de agosto Nuestra Señora del Tránsito, conocida popularmente como la Virgen de Acá, saldrá de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio) a las 20.00 horas para completar un itinerario que partirá de la plaza de San Basilio, continuará por la calle de Enmedio, Caballerizas Reales, Amador de los Ríos, Corregidor Luis de la Cerda, Magistral González Francés, Puerta de Santa Catalina, interior de la Catedral, y de vuelta de nuevo asará por la Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés, Corregidor Luis de la Cerda, Amador de los Ríos, Caballerizas Reales, San Basilio y plaza de San Basilio.

Toda información en la web oficial de la hermandad.

El cortejo contará con el acompañamiento musical de la banda Tubamirum, de Cañete de las Torres.

Triduo

Como preparación a la salida procesional, del lunes martes 12 al jueves 14 de agosto la parroquia de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio) ha acogido la celebración del triduo, que concluirá este viernes, 15 de agosto a las 12.30 horas con la función principal.