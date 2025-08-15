El barrio de San Basilio se rinde un año más a su Virgen del Tránsito

Como cada 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María, el barrio de San Basilio ha vuelto a revivir una de sus tradiciones más sentidas: la solemne procesión de la Virgen del Tránsito desde su parroquia hasta la Catedral.

Puntualmente, la cruz de guía de la corporación de gloria se asomó a la calle, abriéndose paso entre el numeroso público que aguardaba la salida. Ante la mirada atenta y emocionada de numerosos vecinos y devotos, comenzó a andar el cortejo, marcando el inicio de una de las citas más esperadas del calendario religioso en el popular barrio de San Basilio. Un año más, las calles estrechas y encaladas se llenaron de vida, de rezos y de aplausos, al paso de la Virgen del Tránsito, conocida con especial cariño por los suyos como «la de Acá».

La procesión de la Virgen del Tránsito de Córdoba, en imágenes / A.J.González

Es ese apelativo, sencillo pero cargado de afecto, el que resume el profundo vínculo que existe entre la Virgen y su gente. Para los vecinos de San Basilio, no es sólo una imagen que procesiona cada agosto, sino una presencia constante, una madre cercana que acompaña en el día a día. Mientras el cortejo, formado principalmente por representaciones de hermandades de gloria de la ciudad, tomaba las calles del barrio, en el interior de la iglesia de San Basilio ya se vislumbraba la urna dorada donde camina el sueño eterno de la Virgen.

La banda Tubamirum de Cañete de las Torres interpretaba la marcha real y a continuación la primera de las marchas para el caminar de la Reina de San Basilio por las calles de la ciudad en esta tarde de agosto, donde el paso de la Virgen del Tránsito se ha presentadocon una ornamentación floral, en la que destacaban grandes esquinas de nardos. A pesar del sofocante calor, numeroso público se ha congregado para contemplar el discurrir de esta corporación de gloria por las calles de la ciudad, en una procesión que ha vuelto a cruzar el popular Arco de Caballerizas Reales para tomar la calle Amador de los Ríos y buscar la Catedral, donde hizo estación. A los sones de la marcha Corpus Christi, la Virgen del Tránsito pasaba por el Patio de los Naranjos para poco después cruzar la Puerta de las Palmas y acceder al interior de la Catedral.

La cofradía del Tránsito ha sido la primera que ha entrado al templo mayor de la diócesis tras el incendio del pasado día 8 de agosto. La corporación ha discurrido por el interior de las naves catedralicias con total normalidad para encontrarse con Jesús Sacramentado.

Tras su paso por la Catedral, el cortejo volvió a salir para acompañar a la Virgen del Tránsito en su regreso al corazón de San Basilio. Un año más, «la de Acá» volvió a su barrio, donde le espera y le recibe siempre el cariño incondicional de un barrio donde la devoción a la popular Virgen del Tránsito sigue viva y latente entre todos los vecinos.