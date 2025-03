«Siempre llevaré por bandera mi fe, creencias y devociones»

Para quien no le conozca ¿Cómo se define Rafael Medina?

Me definiría como una persona cercana, sencilla y risueña, aparte de católico y cofrade. No me gusta el protagonismo y defiendo la búsqueda de la perfección, sin conformismo, y más aún en las cofradías.

¿Cómo recibe la noticia de que iba a ser el pregonero de la juventud cofrade?

La recibo, curiosamente, a muchos kilómetros de aquí, en Oporto. Allí realicé la primera etapa estudiantil de este año. La noticia la acogí con muchísima alegría y entusiasmo. No tuve dudas en dar un sí por respuesta, aun sabiendo de la responsabilidad que conlleva, el honor es mayor. Enseguida se lo comuniqué a las personas más cercanas, que compartieron conmigo esa felicidad.

¿Es difícil hablarle a los jóvenes de nuestra Semana Santa?

Diría que cada vez menos. Por suerte, la juventud que está dentro de las hermandades cada vez está más formada. Somos más conocedores del gran «abanico» cofrade que nuestra ciudad posee, con hermandades únicas y de gran valor. Por lo que, cada vez más, es más común hablar de cofradías en la juventud cordobesa y, por ende, será más fructífero dirigirme a ellos en el pregón.

Como joven cofrade comprometido, ¿cómo ve las nuevas generaciones de cofrades?.

Las veo con los ojos de la ilusión. Como he dicho antes, creo que venimos de una generación de jóvenes cofrades con mucha fuerza, ganas y saber. Ello no quita que tenemos el deber de respetar, oír y aprender de las personas con más experiencia en nuestras corporaciones. Lo importante, trabajar en silencio por nuestra cofradía, ayudar y no tener ansias de poder.

¿A qué cree que se debe el actual atractivo de las cofradías para los jóvenes?

Creo que mucha «culpa» la tienen las propias hermandades. Cada vez más, las cofradías y sus juntas de gobierno se han dado cuenta de que la mano joven es útil y que no es beneficioso para nadie obviarnos. Y pienso que nosotros estamos respondiendo mayoritariamente bien a esas puertas abiertas que las hermandades han dejado a la juventud. Debemos ser uno.

En la sociedad que vivimos, ¿qué significa para un joven ser cristiano y cofrade?

Para mí es un orgullo, para otras personas no tendrá importancia. Con la sociedad tan polarizada, las tradiciones, en general, se están perdiendo. Por suerte, la Semana Santa parece que está sobreviviendo a esa tendencia y veo que goza actualmente de un notable número de cofrades, así lo vemos en las crecidas de las nóminas de hermanos. Siempre llevaré por bandera mi fe, creencias y devociones.

¿Piensa que los jóvenes todavía se encuentran demasiadas puertas cerradas dentro del mundo de las cofradías?

Alguna habrá, pero ya es generalizado la inclusión de la juventud dentro de las cofradías. Es algo que beneficia a las hermandades, al fin y al cabo somos el futuro. Si ese futuro no se cuida, ¿quién heredará la Semana Santa y sus cofradías?

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los jóvenes cofrades que escuchen su pregón?

Me gustaría que la juventud sigamos valorando y enriqueciendo nuestra Semana Santa como lo estamos haciendo: con trabajo y llaneza. No hay prisa por «tener una vara». Lo más importante: que no nos separemos de las cofradías y que aportemos a ellas de la mejor manera, que es esa, con humildad.

Para concluir, un deseo para esta nueva Semana Santa.

Como todos queremos, que las Hermandades hagan estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral y que ello sirva para devolver todas las visitas que durante el año miles de devotos hacen al Señor y a la Virgen.