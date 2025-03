«Habría que conseguir un mayor arraigo de la Semana Santa con la sociedad»

Está considerado como uno de los investigadores más relevantes en religiosidad popular, hermandades y cofradías y órdenes religiosas, así como una eminencia en la cultura de los moriscos. Medalla de Oro de la Real Academia de Córdoba, recibe el título de cofrade ejemplar con mucha ilusión, porque «es un refrendo» a los 30 años que lleva estudiando las cofradías. En su opinión, la Semana Santa de Córdoba tiene el reto de lograr «una mayor originalidad y no mantener la mirada fija en Sevilla».

-Enhorabuena. ¿Le hace especial ilusión haber sido nombrado cofrade ejemplar 2025?

-Muchas gracias. Para mí este reconocimiento lógicamente me alegra y me llena de total satisfacción. Por supuesto, que me ha hecho ilusión, porque son más de 30 años los que vengo dedicando al estudio de las cofradías. Significa un refrendo a esta labor, llevada a cabo durante tanto tiempo.

-¿Usted no pertenece a ninguna cofradía y tampoco ha salido de nazareno?

-No. No se me hace este reconocimiento por una militancia cofrade, pero, sin embargo, para mí la Semana Santa y el mundo de las cofradías es algo con lo que me identifico totalmente e incluso a mis dos nietas yo las he animado a pertenecer a cofradías.

-¿Hay alguna cofradía a la que usted le tenga más apego o un especial cariño?

-Apego le tengo a todas, porque he hecho estudios de casi todas ellas. Ahora, la de Jesús Nazareno ocupa un lugar destacado por los estrechos vínculos que me unen con las religiosas y con su fundador, el beato Cristóbal de Santa Catalina. Ese vínculo comenzó en 1989, cuando se puso en marcha el proceso de canonización del padre Cristóbal de Santa Catalina. Con el fin de dar a conocer la figura del sacerdote, fui el encargado de organizar un congreso internacional en 1990, con el título de Cristóbal de Santa Catalina y las cofradías de Jesús Nazareno. Este acontecimiento lo dio a conocer por toda España.

-¿Le parece acertado que se haya recuperado desde el pasado año 2017 la tradición de la estación de penitencia en la Catedral en la Semana Santa de Córdoba para todas las procesiones?

-En primer lugar, la estación de penitencia en la Catedral ha sido una tradición en la historia de la cofradía penitencial de nuestra ciudad desde el siglo XIV y, de hecho, se estuvo manteniendo hasta el siglo XIX. ¿Qué ocurre en el siglo XIX? El obispo Pedro Antonio de Trevilla da un decreto en 1820 que supone la desaparición de las procesiones de Semana Santa en la ciudad y se reanudarán en 1849 por iniciativa municipal. Córdoba está cerca de 30 años sin procesiones de Semana Santa y una generación no las conoció en la ciudad. Hubo una ruptura con la tradición y cuando se reorganiza la Semana Santa en Córdoba, la mirada se fija en Sevilla. La recuperación de la estación de penitencia en la Catedral lleva implícito recuperar una tradición secular de la ciudad.

-¿Le parece acertado entonces el paso de las cofradías por la Catedral?

-Lógicamente, el escenario y el marco arquitectónico de la Catedral constituyen un valor añadido a nuestras procesiones de Semana Santa.

-¿Con este itinerario la Semana Santa de Córdoba mira más a la tradición?

-La última década, como consecuencia de los estudios, se ha despertado un mayor interés por nuestra tradición barroca. Y podemos decir que esta trayectoria histórica se valora mucho más en todos los aspectos e incluso en el sentir de los cofrades.

-¿Qué le sobra o qué le falta a la Semana Santa de Córdoba?

-En mi opinión, la Semana Santa de Córdoba tiene un elevado nivel cuantitativo. Es decir, hay numerosas cofradías. Pero yo creo que un reto a alcanzar sería lograr mayores niveles cualitativos en todos sus aspectos, incluido una mayor incardinación en la sociedad. La Semana Santa de Córdoba necesita esa mayor vinculación. Una muestra de cómo la Semana Santa se integra en la sociedad es la designación del pregonero de este año, Muñoz Machado. Habría que conseguir ese arraigo e incardinación en la sociedad cordobesa. También, habría que conseguir una mayor originalidad y no mantener la mirada fija en Sevilla.

-Como investigador y experto, ¿podría destacar alguna característica propia de la Semana Santa de Córdoba?

-La Semana Santa de Córdoba procesiona imágenes de un indudable valor artístico y tenemos distintas maneras de procesionar desde la de la cofradía de Remedios de Ánimas a otras de gran vitalidad como la de la Paz y Esperanza.

-¿Tiene algún rasgo significativo el cordobés dentro de la religiosidad popular?

-El cordobés es partícipe de la religosidad popular, que no solo se da en las cofradías y en las procesiones, sino que también se da en las típicas romerías, como es el caso de la de Linares y de Santo Domingo.

-Más de 50 libros de investigación, ¿en qué está trabajando actualmente?

-En un estudio de la cofradía del Resucitado. Y dentro de unas semanas espero que salga un libro sobre la capilla y camarín de la Virgen del Rosario, que se encuentra en la iglesia de San Pablo. Es una de las joyas más importantes del barroco, un barroco que se encuentra en la fase del rococó. Llaman la atención no solo los valores artísticos, sino los ricos materiales con los que está hecha. Actualmente, se utiliza para la adoración nocturna. Desgraciadamente, esta capilla resulta muy desconocida para los cordobeses.

