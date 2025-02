Una nueva toca en Córdoba pone el foco sobre el Arte Sacro 'made in' Pakistán que copia a los artesanos sevillanos

Ha vuelto a ocurrir. Primero fue una hermandad de Jerez de la Frontera, después una de Morón y ahora una en Córdoba. Cada vez son más las hermandades que se suman a la moda de estrenar piezas bordadas de Arte Sacro hechas en Pakistán. El revuelo que causó la presentación de un manto para María Santísima de los Ángeles de la Hermandad moronera del Soberano no ha frenado que otras corporaciones hagan lo mismo, pese a la polémica.

Han sido los devotos de María Santísima de la Caridad, muchos de ellos costaleros de la Hermandad del Buen Suceso de Córdoba, quienes han donado una toca de sobremanto hecha en Pakistán a la dolorosa. La pieza, en hilos de color dorado que emulan el encaje de bolillo, en forma de pico y con motivos vegetales y brillos bordados, ha causado el revuelo en las redes sociales, como ya pasó en el caso de la Hermandad del Soberano.

Frente a lo que ocurría en Morón de la Frontera, donde era una hermandad joven y con pocos fondos, como defendía a este periódico su hermano mayor, la que presentaba un manto hecho en el país asiático, el Buen Suceso procesiona por las calles de Córdoba casa Martes Santo desde 1974. De hecho, aunque la Virgen data de los años 90 -cuando se sustituyó la talla original- Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso es obra anónima del siglo XVII.

Denuncian plagio

El principal problema que presenta la toca de sobremanto, aparte de la dudosa calidad de los materiales con los que está confeccionada, es que es demasiado parecida a otra pieza que pertenece Virgen de los Milagros de Bienvenida, confeccionada en el Taller de Bordado en Oro y Sedas Soldán de Sevilla a partir de un diseño del artista cordobés Mario Ramos y bendecida en 2021, como el propio taller señala.

"Fue una sorpresa, nosotros ni nos dimos cuenta, fue por redes sociales y el diseñador", explica José María Soldán, dueño del taller, a El Correo de Andalucía, que lamenta que esto es "lo de siempre". Así recuerda que hicieron un conjunto de manto y sobremanto para la Virgen de los Milagros. Solán explica que no saben "ahora mismo por donde puede venir", pero apunta a que procede de Pakistán "por la forma de trabajar, que es muy peculiar y se ve".

El bordador no avanza si tomarán medidas jurídicas contra esta situación porque no saben "hasta que punto podría prosperar un tipo de denuncia así". Además, señala que una posible denuncia podría porvocar "daño en los devotos, que han invertido su dinero con su buena fe y en vez hacer un bien parece que han hecho algo mal". "Tiene mas sentido que lo demos de manera conjunta que de forma individual y esperar a ver qué dicen los servicios jurídicos", sostiene.

La Hermandad se lava las manos

Este anuncio se produce apenas dos días después de que la Asociación Gremial de Arte Sacro se sumara a las de Cádiz, Córdoba y Málaga para denunciar estas prácticas que, aseguran, copian sus diseños. De hecho, las agrupaciones y sus equipos jurídicos estudian "una posible denuncia" contra esta nueva corriente en aras de proteger su trabajo como artistas. Paquili, confirmaba a este periódico que "hay que buscar argumentos jurídicos", pero que todavía no pueden avanzar mucha más información a la espera de lo que decida su equipo.

Desde la corporación cordobesa se defienden y sostienen que, "como no puede ser de otra manera", la Hermandad "está obligada a recepcionar cualquier clase de donación". Como ya señaló la Hermandad del Soberano, el Buen Suceso ha detallado que "no tenía conocimiento de la toca que se iba a donar, ni se le había presentado ningún tipo de proyecto", lo que reconocen que "ha podido ser un error". "Para evitar estas situaciones desagradables para todo el mundo, máxime al no ser responsables de ninguna de las maneras de lo ocurrido, ni de forma directa, ni indirecta, la Hermandad nombrará una comisión que aprobará en el futuro todas aquellas donaciones", se comprometen.

El precio de un manto, por ejemplo se sitúa entre los 30.000 y los 40.000 euros, según el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro, Francisco Carrera, Paquili, sin duda, es mucho más barato que un manto hecho a mano por los artesanos andaluces, aunque la calidad no es la misma. El bordador, que pone en duda la calidad de los materiales con los que se realizan estas piezas en Asia, detalla que en España, un kilo de oro cuesta unos 3.000 euros, por lo que las cuentas de Pakistán no salen.