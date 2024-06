«Habrá 'madrugá' si así lo quieren las hermandades»

El pasado martes 25 de junio la asamblea general de hermanos mayores eligió por 46 votos a favor y 4 en contra al cofrade de la hermandad del Resucitado Manuel Murillo Estévez como presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad. Murillo, empresario de profesión, lleva cerca de doce años unido a la Agrupación de Cofradías, primero, durante el mandato de Francisco Gómez Sanmiguel, y en estos últimos cuatro años, con Olga Caballero, ejerciendo el cargo de vocal de Relaciones Institucionales. El nuevo presidente es un cofrade vinculado a la hermandad del Resucitado, de la que fue hermano mayor entre 2012 y 2016 y en cuya junta de gobierno continúa en la actualidad ostentando el cargo de vocal de Caridad y Cultura.

-¿Qué le llevó a presentarse a presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad? .

-Conocer la institución y saber que había algunos hermanos mayores y cofrades que me habían insistido en la posibilidad de presentarme para este puesto. El hecho de no repetir mandato Olga Caballero, anterior presidenta, me hizo recapacitar.

-La participación de las cofradías en las recientes elecciones ha sido inmejorable. Supongo que está contento con el resultado de la asamblea.

-Muy contento. Pero no solamente por el resultado, que también, sino por la respuesta y la asistencia a la convocatoria para la elección de presidente de la Agrupación. Se presentaron a la asamblea un total de 50 hermandades de las 52 posibles, y ese hecho le aporta fortaleza a la institución. Y de esos 50 electores, obtener 46 votos afirmativos aporta una gran confianza de los hermanos mayores al proyecto y un compromiso todavía mayor con las hermandades.

-Aunque es conocido el programa electoral con el que se ha presentado a las elecciones, ¿qué destacaría del mismo o a qué le dará más prioridad?

-Una de las prioridades es poner en marcha la renovación de los estatutos y la aprobación de los reglamentos, con una mayor implicación y colaboración de los hermanos mayores, tanto en el desarrollo como en la deliberación de las enmiendas que se presenten. También, aumentar la visibilidad de la Agrupación en la sociedad; fomentar el papel de las hermandades como agentes evangelizadores e impulsar las redes sociales de la Agrupación; mejorar la relación y la información que se envía a los medios de comunicación; modificar los formatos de los pregones y exaltaciones y del concierto de Semana Santa; así como poner a la venta los palcos y sillas de Semana Santa en el mes de octubre, ofreciendo el fraccionamiento del pago para así poder sacarlos antes a la venta general y cubrir todo el aforo.

-Hay algunos temas sin resolver sobre la mesa como los nuevos estatutos de la Agrupación que en el anterior mandato tumbaron los hermanos mayores , ¿en qué momento se encuentran?

-Efectivamente, se trata de un asunto prioritario para esta nueva junta de gobierno. Hay que recordar que se hizo un buen trabajo en el anterior mandato, pero no resultaron aprobados. Actualmente queremos rescatarlos y trabajar sobre ellos con los hermanos mayores, dándoles una nueva redacción a aquellos aspectos que hayan generado dudas y aclarar con los hermanos mayores su redacción. Es cierto que no se podrán aprobar hasta un año después de la anterior votación, por tanto, habrá un período de trabajo hasta que se presenten de nuevo a la consideración de la asamblea de hermanos mayores. Una vez aprobados los estatutos, habrá que trabajar en el desarrollo de los reglamentos de régimen interno.

-Ha hablado en su programa de una nueva sede para la Agrupación de Cofradías, ¿de qué o de quién depende que este proyecto salga adelante?

-En una primera instancia depende de la Corporación municipal. Ellos nos han ofrecido el espacio de la iglesia de Santa Clara con una doble vertiente: para que sirva de sede de la Agrupación y para plantear un centro de interpretación de la Semana Santa, donde convivan exposiciones temporales y permanentes, y espacios donde los visitantes puedan vivir en primera persona el poder estar debajo de un paso, en una bulla, así como los olores, el sonido y los colores de nuestra Semana Mayor. Este ofrecimiento lo hizo la Corporación municipal a la anterior junta de gobierno y hay que aprovecharlo. Un nuevo museo de la ciudad siempre es un acicate y un incentivo para visitar Córdoba.

Manuel Murillo, nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba. / Manuel Murillo

-Al hilo de su respuesta, ¿cuajará por fin el museo cofrade?

-Entiendo que es una oportunidad única. Será un espacio cultural dentro del recorrido turístico de la ciudad. Se trata de aportar un nuevo museo para la ciudad, con un formato de centro de interpretación de la Semana Santa que gestionará la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, con la colaboración de las hermandades agrupadas y que podrá incorporarse a los recorridos que el Cabildo realiza junto con la ruta de las iglesias fernandinas.

-En su trayectoria cofrade siempre ha tenido muy en cuenta la caridad y la cultura. De hecho, es vocal en su hermandad del Resucitado. ¿En qué medida estarán presentes en la Agrupación?

-Hay que pensar que históricamente las hermandades desarrollaban una gran actividad caritativa atendiendo a enfermos y necesitados. Esa caridad se mantiene actualmente en nuestras hermandades, y hemos sido capaces de desarrollar convenios con instituciones privadas para consolidar recursos que permitan a las hermandades, desde la Agrupación, complementar su actividad caritativa, que ya, por sus reglas, desarrollan. Y en cuanto al aspecto cultural, continuaremos con el proyecto Córdoba capital cofrade, que ya inició la Agrupación en octubre del pasado ejercicio con la constitución de la Mesa del Turismo, la Agenda Cultural Cofrade y la Feria Cofrade de España e Iberoamérica, que retomaremos durante el fin de semana del 18 de octubre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, con el patrocinio del Imdeec. También desarrollaremos nuevas sesiones de formación con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) en el mes de noviembre, con la financiación del Imdeec y la colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.

-En su proyecto le acompaña un equipo humano que aúna experiencia y caras nuevas. ¿Qué resaltaría del mismo?

-Su ilusión, su generosidad y su tolerancia. Venimos a trabajar para las hermandades, y debemos escuchar mucho a los hermanos mayores. Sus inquietudes y sus necesidades debemos ponerlas en primer lugar y priorizarlas para llegar a acuerdos y servir a las hermandades en sus solicitudes.

-Hace tiempo que las cofradías vienen reclamando mejoras para la carrera oficial , ¿contempla alguna en su mandato? .

-En las reuniones de presentación de la candidatura algunas hermandades han expuesto demandas tales como un segundo relevo, no obligatorio en la carrera oficial; música en todo el recorrido oficial; modificar los tiempos de paso atendiendo al número de nazarenos de cada hermandad; mejorar el espacio de paso de las hermandades por la carrera oficial; y algunas otras solicitudes que lógicamente estudiaremos para incorporarlas.

-En relación a la celosía de la Mezquita-Catedral, ¿es un tema superado?

-Creo que ya es un tema que, afortunadamente, hay que olvidar.

-¿Habrá ‘madrugá’ más allá de la Buena Muerte con Manuel Murillo?

-Habrá siempre que así lo quieran las hermandades. Hay que tener en cuenta que la Agrupación no estudiará ningún modelo que no tenga el consenso y lo promuevan nuestras hermandades agrupadas. Este tema no debe plantearse nada más que en el seno de las hermandades y nunca desde ninguna otra institución.

-Para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría mandar a la Córdoba cofrade?

-Un mensaje de unidad y de fortaleza para la Agrupación, institución que todas las hermandades representamos. El lema de la campaña de esta candidatura ya elegida por la asamblea de hermanos mayores y ratificada por la autoridad eclesiástica ha sido Todos somos Agrupación. Esta institución, que ya está viviendo los 80 años de su fundación y que tiene un recorrido y trayectoria importantes, debe dar una imagen de unidad a las hermandades que representa, como una sola voz que aporte a la sociedad una imagen de fortaleza.

