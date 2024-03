Hermandades y artistas saludan la bajada del IVA para el arte sacro

Tanto las hermandades como los profesionales de arte sacro ya están haciendo cuentas para el próximo año y, posiblemente, pensando en más trabajo para tallistas, doradores, bordadores u orfebres tras conocerse recientemente la decisión de la bajada del IVA para estos productos artesanía y arte sacro del 21 al 10%.

La medida supondrá un sensible ahorro para las hermandades, un estímulo para emprender nuevos proyectos y, previsiblemente, un impulso para este importante sector en Córdoba que reúne entre 70 y 80 talleres consolidados en la capital y resto de la provincia, muchos de ellos reconocidos a nivel nacional e incluso internacional, informó ayer el tallista José Carlos Rubio, presidente de la recién constituida Asociación Profesional de Arte Sacro de Córdoba (Artesa). «Viene muy bien esa bajada del IVA y de los precios, todo lo que pueda ayudar a las cofradías en estos momentos es bien recibido. Y no solo por las hermandades, esto puede reactivar los encargo y los talleres», resume también Francisco Almoguera, tesorero de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.

"No hay nada matemático"

Sin embargo, las campanas aún no se pueden echar al vuelo. «No hay nada matemático. Que baje el IVA no significa que se traduzca en la misma cantidad en encargos», matiza José Carlos Rubio, aunque reconoce que la medida, largamente reivindicada por otras asociaciones creadas anteriormente en Andalucía, es un alivio para las arcas cofrades, facilita «negociar con más tranquilidad los precios de los encargos» y estimula a las hermandades a aumentar sus encargos y a una mayor actividad en los talleres. Otra cuestión es que, posiblemente, lo encargos se frenarán en este 2024 a la espera de esa bajada del IVA de 2025, pudiendo poner en apuros las cuentas de muchos talleres en los próximos meses, eso sí, antes de la previsible avalancha de obras a facturar a partir de enero.

Entre los matices, a veces rozando lo anecdótico, se encuentra que los imagineros no se ven afectado por la norma, ya que su trabajo estaba catalogado como bien producido por la industria cultural y por lo tanto ya sujeto al 10% de IVA. Particularmente curiosa es la situación de los orfebres, que aunque desde el 2025 podrán vender solo con el 10% de IVA, aún siguen encuadrados este año en el capítulo de profesionales del metal, junto a trabajadores de estructuras metálicas o cerrajeros, y que si deciden hacer alguna piezas de joyería pura y dura tendrán que modificar su factura al ser un producto de lujo con un 33% de IVA.

La carrera oficial, otra cuestión

Capítulo aparte está otra polémica respecto al IVA y las cofradías: el cobro del 21% que se realiza a los usuarios de palcos y sillas en la carrera oficial, según una resolución de Hacienda que se aplicó en 2022 al considerarlo un servicio estándar. Según informa Francisco Almoguera, actualmente el conflicto, en el que Córdoba no está sola y afecta a todas las agrupaciones cofrades con carera oficial, está a la espera de la decisión de los tribunales, ante los cuales se presentó un recurso por considerar los entes cofrades que se trata de una actividad cultural, por la que en todo caso el IVA estaría tan solo en el 10%.

El asunto es particularmente complejo, con matices tan delicados como la resolución de diciembre de 2022 del Tribunal Económico Administrativo Central que consideró exentas del IVA las sillas de la carrera oficial de Sevilla (no los palcos), al considerar que si no hay obstáculos para que otras personas puedan contemplar el mismo espectáculo de pie o transitando, este servicio no está sujeto a tributación. H