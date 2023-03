La iglesia de San Pablo acogerá hoy a las 21.00 horas el pregón de la Juventud, que estará a cargo del joven Raúl Muñoz Gallardo, hermano de Ánimas, Caído y Socorro.

Para quién no le conozca, ¿cómo se define?

Como una persona con carácter, valores y una personalidad muy ceñida a ellos, a las costumbres, a la tradición y a la educación que me han enseñado mis mayores.

¿Cómo se acercó al mundo cofrade?

Más que acercamiento, fue el nacimiento mismo en él, puesto que mi padre era capataz en la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad, de la hermandad del Caído, donde estaba muy involucrado en la vida de la misma, y en la cual he disfrutado, he vivido los mejores momentos, y he crecido. Es por ello que ser cofrade forma parte de mí como persona y como cristiano.

¿Cómo definiría a un joven cofrade?

En general, la juventud es el momento de plenitud, de disfrute, de fuerza y de ganas, donde se deja la niñez atrás y se dan los pasos hacia la madurez. El joven cofrade debe contener todo ello: las ganas de formar parte de la vida y actividad de las hermandades, la fuerza y el coraje de afrontar cualquier dificultad, el disfrute a su modo de entender y comprender la vida, pero siendo maduro y asentando los pies en el suelo, puesto que será el futuro inmediato (en el caso de que no lo sea ya) al frente de las cofradías, debiendo beber de los valores, idiosincrasia y carisma de las mismas, y, sobre todo, apoyándose de los mayores, quienes han de dejar el testigo y la herencia.

En la sociedad que vivimos, ¿qué significa para un joven ser cristiano y cofrade?

Pienso que lo cofrade debe ir internamente incluido en lo cristiano, puesto que primero debemos ser cristianos y aprender de las enseñanzas de Cristo y de María, y todo lo que ello rodea; y solo entonces se entiende el sentido de las hermandades. Debe haber un compromiso no solo con la vida de hermandad, sino también con la formación, la adoración al Santísimo, acudir a misa los domingos, etcétera. Hay tiempo para todo y todo se puede compaginar, lo tenemos todo de nuestra mano y sin dificultades. Hagámosnos ejemplo en todos los sentidos.

¿Piensa que los jóvenes todavía se encuentran demasiadas puertas cerradas dentro del mundo de las cofradías?

En la mayoría de los casos, no, pero aún queda trabajo por delante y este debe ser codo con codo con los mayores de las hermandades, ya que ellos tienen que ver y sentir el interés, las ganas y la confianza en los jóvenes para ir, poco a poco, dejándonos ese testigo que mencionaba anteriormente. La juventud forma parte de la vida de muchas de las cofradías, conformando en algunos casos parte de las juntas de gobiernos y posicionándose en lugares de importancia en las mismas.

¿Qué le gustaría transmitir con su pregón?

Exteriorizar los sentimientos que llevamos muy dentro como cofrades, cristianos y, por supuesto, como cordobeses. Expresar las ganas y la fuerza de Córdoba, su Semana Santa y sus imágenes. Por ello, haré un recorrido desde lo general a lo más íntimo y particular; pasando por las advocaciones de la ciudad, las más representativas, hasta las mías propias, a las que me debo y rezo, mostrando, además, el disfrute, y haciendo ver el sentimiento de fortuna por estar en un sitio tan ansiado, y en que solo unos pocos pueden estar y colocarse.

Para concluir, ¿qué espera de las próximas generaciones cofrades?

Que sean capaces de continuar con el sentir y carisma de ser cofrade, sin olvidar el motivo por el que somos y existimos y, por supuesto, incluir en ello una autocrítica propia y externa para perfeccionar aquellos ámbitos y casos que han de mejorarse, dejando a un lado lo estético, preocupándose por lo verdaderamente importante de las hermandades y este mundo, apoyándose unos a otros, pese a los pensamientos políticos, sexuales, etcétera, ya que aquí estamos todos por el mismo motivo y con el objetivo de remar al unísono, teniendo muy claro lo que prima e importa, los titulares, ya que, al fin y al cabo, es para lo que se trabaja, sin importar las medallas y los honores, ante ellos y sus ojos, todos somos iguales.