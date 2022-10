La pintora cordobesa María José Ruiz ha sido cómplice del gesto que Diario CÓRDOBA quiere tener con sus lectores el próximo sábado, al regalarles un cuadro de la Virgen de la Paz y Esperanza, un óleo sobre lienzo de 50x40 centímetros obra de esta autora, el día de su coronación, un acontecimiento del que la artista se siente muy feliz de participar.

El retrato, los rostros, forman una parte muy importante y significativa de su amplia producción. ¿Cómo se ha enfrentado a esta obra?

Con una gran ilusión y responsabilidad, a pesar de lo arriesgado de la propuesta, ya que tenía muy poco tiempo. Quería hacer algo muy distinto a lo que se reproduce habitualmente, y encontré en mi ordenador una misteriosa carpeta con fotos hechas por mí de esta imagen de una noche que fui a su procesión junto con mis sobrinos Antonio y Nacho, muy unidos a esta cofradía. Me fijé especialmente en una con una iluminación distinta y en la que la virgen estaba guapísima.

¿Cómo es la Virgen de la Paz y Esperanza que realizó el imaginero Juan Martínez Cerrillo bajo su mirada?

Esta virgen tiene una gran belleza y, como todas las vírgenes, tiene ese rictus mágico entre la sonrisa y el dolor. El modelado es tan perfecto y misterioso que ofrece sensaciones de universalidad. Es un rostro maravilloso y luminoso, es una virgen que enamora.

¿Qué que ha querido destacar del rostro de esta imagen?

He trabajado mucho los ojos, ya que en la foto apenas existía el blanco, y les he dado más claridad. Me he dado cuenta de que esta virgen tiene muchas perspectivas y es muy diferente según el ángulo del que la mires.

En esta obra vuelve al realismo que le caracteriza. ¿Qué le hace inclinarse hacia este estilo para expresarse?

En este momento creo que el realismo da un plus a lo que se refiere a representar la vida, es un lenguaje universal y que llega a muchos receptores. Para mí el mensaje es muy importante.

De alguna manera, a través de Diario CÓRDOBA, va a participar en la gran celebración que la ciudad vivirá mañana. ¿Cómo se siente ante este acontecimiento?

Feliz y un poco abrumada, hay muchas expectativas y espero que todo el esfuerzo que se ha hecho lo convierta en gran día. Ha sido un honor importante porque sé que hay mucho sentimiento, además, era una ilusión de mis sobrinos que yo participase.

La pintura religiosa no le es ajena. ¿Qué significa en su producción artística?

La pintura religiosa ha ocupado un lugar fundamental dentro de la historia del arte. Y a mi me resulta muy familiar porque cuando era pequeña las únicas obras de arte que veía eran las de las iglesias cuando me llevaban a misa. Y,curiosamente, en la primera exposición en la que participé lo hice con el cuadro de la Madre Teresa de Calcuta, mi primera obra de gran formato y que luego acabó en la Catedral de Córdoba.

Yahora trabaja en otra virgen para una iglesia de Jerez.

Así es, la Virgen de la Estrella para una iglesia muy minimalista y moderna, que no cuenta con ninguna imagen.