La joven Inmaculada Sánchez Martín, estudiante de ingeniería y cofrade de las hermandades de la Sagrada Cena y el Amor, pronuncia esta noche a las 21.00 horas en la Real iglesia de San Pablo el Pregón de la Juventud cofrade.

Para quién no le conozca ¿cómo se define?

No podría definirme sin hablar antes de mi vida cómo católica y cofrade, donde se sustentan los valores y las vivencias que me han hecho ser quien soy hoy.

¿Cómo se acercó a sus respectivas cofradías?

A la Sagrada Cena, en primer lugar, me acerqué gracias a mi familia y desde entonces he crecido allí, es mi segunda casa. Al Amor me acerqué desde la ilusión de poder ser algún día los pies de la Virgen y, desde la primera oportunidad que tuve, no dudé y desde entonces cada Domingo de Ramos vuelvo a vivir ese sueño de mi niñez.

¿Qué supone para usted dar el pregón de la juventud en el año en que las cofradías vuelven a la calle?

A parte de la gran responsabilidad que esto supone, la ilusión se triplica en un año como este, en el que las emociones se encuentran a flor de piel y los ojos están puestos en esta nueva Semana Santa que llevamos esperando tanto tiempo.

¿Cómo definiría a un joven cofrade?

El joven cofrade es futuro, ilusión, ganas y sobretodo, aprendizaje, ganas de formarse y seguir creciendo en su fe.

¿Piensa que los jóvenes aún se encuentran demasiadas puertas cerradas al integrarse en las cofradías?

Particularmente y desde mi experiencia, creo que los jóvenes a día de hoy tenemos más oportunidades que puertas cerradas, no quiero decir que esto se refleje en todos los ámbitos pero sí hay una notable mejoría en comparación a generaciones pasadas.

¿Qué mensaje quiere dar con su pregón?

El pregón está muy orientado a algo que a veces pasa muy desapercibido pero que es el cimiento sobre el que se sustenta no solo la Semana Santa sino la vida del cofrade, la importancia de la vida como católico.

¿Para concluir, ¿qué espera de las próximas generaciones cofrades?

Espero que nunca pierdan las ganas de seguir conociendo y acercándose a Dios y que todo aquel que se acerque a las cofradías encuentre en ellas una forma de vida.