El carnaval de Córdoba ha finalizado este domingo con la tirada del dios Momo en la Corredera. En esta ocasión, por motivos de seguridad, no se ha quemado la figura, sino que ha sido lanzada al suelo. No sin antes celebrar el último día de la presente edición con una fiesta en la céntrica plaza desde las 12.30 horas. Allí se han reunido los cordobeses al mediodía para despedir el 3x4 hasta el próximo febrero. Durante esas horas no ha faltado la música ni la comida. Esta vez, los asistentes han podido disfrutar de un potaje con la consumición, cortesía de la Peña La Jarana. Finalmente, sobre las 16.00 horas, se ha procedido a poner el broche de oro a la fiesta de Don Carnal.

El compás ha vuelto este fin de semana a impregnar la ciudad. Primero, con numerosas actuaciones este sábado tanto en la Corredera como en la colindante Plaza las Cañas. En ambos escenarios cantaron agrupaciones participantes en el COAC 2022 y ajenas a este. Otros grupos improvisaron en cualquier rincón cercano para arremolinar a los asistentes o meros viandantes expectantes. En la carpa montada se reunió la mayor parte de la gente por la noche. Horas antes, el 3x4 había sonado en las barriadas. Durante este domingo, la percusión ha desbordado la plaza y una gran afluencia ha mantenido por todo lo alto este final de fiesta. Una batucada y diferentes espectáculos se han distribuido por los cuatro lados. En una parte, entre vallas, Momo sobre un tanque con un mensaje de no a la guerra. Y, en el centro, la carpa ha sido eje de la celebración con la actuación de distintas agrupaciones, como la de la chirigota ruteña El tiempo entre costuras. Para la ciudad, el 2022 será recordado como el año del reencuentro entre del carnaval con sus calles y sus carnavaleros, tras dos años alejado por la pandemia de coronavirus. Con la Plaza de la Corredera como epicentro de la programación de la Asociación Carnavalesca de Córdoba, los cordobeses han podido disfrutar de varios eventos en este y otros puntos de la capital. La Salmorejá y la elección de los sultanes del 6 de febrero en la plaza supusieron el inicio de la fiesta. En el mismo lugar, la quema del símbolo carnavalesco ha cerrado un año lleno de emotivos momentos y de sonrisas. Aunque todavía queda alguna sorpresa. El COAC 2022 Entre el 11 y el 19 de febrero tuvo lugar el 39º Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba. El certamen volvió a abrir las puertas del Gran Teatro para recuperar los cuplés y los pasodobles. Pero, sobre todo, para atestiguar que el carnaval estaba de regreso. Aunque con menos grupos, pero más presencia de fuera, el concurso se dividió en tres fases preliminares, dos semifinales y la gran final. De los 26 inscritos, 12 llegaron al último escalón. La chirigota cordobesa La banda, la comparsa sevillana La imborrable y el cuarteto cordobés La banda Cañete de las Torres se alzaron con el primer premio en sus respectivas modalidades. El 18 de febrero, los mayores fueron protagonistas en el gran templo. Sobre el escenario, cinco agrupaciones, formadas en centros municipales de participación activa, desplegaron todo su ingenio para celebrar el Carnaval de Mayores con un público llegado de otros centros de la ciudad. Los grupos que se presentaron fueron Osario Romano (Osario Romano), Las prisioneras (Barrio del Ángel), Harlem (Santa Cruz), Las Conspiparanoicas (Levante) y Las de Bolsoi (La Foggarilla). El carnaval, a la calle Hubo que esperar al 26 de febrero para que el pregonero, José Caballero 'El cateto', abriese las puertas del Gran Teatro. Esta vez para salir rumbo a la Plaza de las Tendillas, donde se entregaron los premios a los ganadores del COAC 2022 y se llevaron a cabo distintas actuaciones por parte de algunas agrupaciones del concurso. Antes, Caballero había recitado un pregón con el que rindió homenaje a los carnavaleros que han fallecido recientemente. Los asistentes aplaudieron el recuerdo de Paco Luque, Miguel Amate y Eduardo Lara. El pregonero también destaco la importancia para la fiesta de otros muchos clásicos. E, intercalando actuaciones, fue llegando al momento de animar a la gente a reunirse en los diferentes puntos de encuentro del carnaval. Al día siguiente, los protagonistas fueron los niños. Cientos de familias llenaron la Corredera y animaron una fiesta infantil en la que pudo verse la actuación de la chirigota infantil Los churumbeles marcianos y la comparsa infantil Los Caperucita 2.0. Posteriormente, los más pequeños subieron con sus disfraces al escenario instalado en la plaza para desfilar ante el jurado compuesto por los sultanes para, de esta forma, completar el concurso de disfraces organizado. Finalmente, con los actos programados este domingo, la Asociación Carnavalesca de Córdoba culmina el programa del 2022. Eso sí, hace unos días anunció que el carnaval volvería a escucharse e 30 de abril en el Teatro de la Axerquía gracias a El Selu. El musical. Ese día, otras tres agrupaciones cordobesas volverán a mostrar su repertorio. En concreto, son las ganadoras La banda y La banda Cañete de las Torres, y la finalista La comparsa majareta. El dios Momo, un extendido símbolo mitológico Momo era en la mitología griega la representación de la burla, el sarcasmo o la ironía. Bajo su influencia, se amparaban escritores y poetas. En la actualidad, el carnaval lo venera y lo guarda como símbolo principal de esta fiesta. En una gran cantidad de ciudades tiene un papel principal en las celebraciones, de diferentes maneras. En Córdoba -también sucede en Cádiz, por ejemplo- la quema del dios Momo simboliza el fin del carnaval y con esta, como marca la tradición, culmina toda celebración hasta el próximo año.