El carnaval de Córdoba ha salido por fin a la calle este sábado, después de dos años de espera debido a la pandemia de coronavirus. La jornada ha comenzado a las 19.00 horas con el pregón de José Caballero, más conocido en el mundillo como ‘El cateto’, en el Gran Teatro. Un acto al que, como ha reconocido en su letra, se había negado porque le imponía respeto. Pero la insistencia de la Asociación Carnavalesca de Córdoba lo ha llevado un febrero más a subirse a las tablas y guiar a los carnavaleros a través de las puertas del templo para trasladar el 3x4 a las Tendillas.

Antes de eso, se ha plantado ante el teatro "con este verso discreto, mis disfraz y mi libreto", atrapado en las "redes de estar a la altura". El año pasado ya había sido elegido para desempeñar este papel, pero el coronavirus negó toda posibilidad de celebración. "Hoy le pido a mi estatura saltar las vallas sin miedo, porque no hay mayor honor ni mayor gloria que esta: Pregonero de mi fiesta", ha comenzado recitando Caballero. Porque su fiesta es, como bien dijo, y así lo ha demostrado durante más de 50 años. Medio siglo de pasión por el carnaval que ha desembocado en un discurso donde ha rendido homenaje a los otros que, como él, han hecho grande esta fiesta.

Entre esos clásicos del carnaval, destacan dos nombres que cada febrero estarán en la memoria. Los nombres de Miguel Amate, Eduardo Lara y Paquito Luque fueron los primeros en ser pronunciados. Pero José Caballero no se ha olvidado tampoco de históricos, tanto del carnaval pasado como del presente. En el Gran Teatro han sonado los nombres de Pablo Castilla (comparsa Imagina), Pepín Carrillo, Javi Lonene, Rafalín ‘El pegoletes’, Pepe Martínez, Pedro Funes y Fernandito Abad, entre otros. Ellos "dieron lustre a nuestra historia". El pregonero se ha excusado por no poder nombrarlos a todos: "Ya lo he dicho, la memoria".

Entre medias del discurso, se intercalaron actuaciones como la de la chirigota del Awito o un monólogo de Paco Lara. Además se entrego la Púa de Oro de Canal Sur a los guitarristas de la comparsa Imagina. Tras el recuerdo a los compañeros y familiares, ha alabado la fiesta de febrero y ha dejado claro que "ante todo" será "por siempre chirigotero". Así ha dado paso a la orden final. "Que las puertas de este templo desde este momento se abran y disfruten de febrero, del carnaval de la calle, del carnaval que es del pueblo, del carnaval de mi sangre, del carnaval que yo quiero", recitó. De esta forma, con charanga incluida, ha acabado diciendo a los asistentes: "Sigan al pregonero que aquí comienza ya el carnaval cordobés".

Entrega de premios y actuaciones

Y este ha vuelto a la calle. En concreto, a la Plaza de las Tendillas. Allí se ha producido la entrega de premios a los grupos ganadores de la 39ª edición del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba. Un certamen en el cual se otorgó el primer puesto en la modalidad de chirigota a La banda (de Fae y Marco). En cuanto a las comparsas, la ganadora fue La imborrable, procedente de Sevilla. En la modalidad de cuartetos, el primer lugar fue para el cordobés La banda Cañete de las Torres. Otro reconocimiento, la Letra a Córdoba, recayó en la comparsa La imborrable.

La celebración de verdad, sin embargo, ha llegado con una breve actuación de algunas de las agrupaciones finalistas, que han regalado a los cordobeses parte de su repertorio en una noche ansiada. Ha sido el reencuentro del carnaval con las calles de Córdoba. Aunque, horas antes, algunos grupos ya habían actuado en algunos rincones de la capital y la provincia. Más tarde, en torno a las 22.00 horas, se ha dado paso a la fiesta juvenil con la actuación de Rafael Espino ‘El Bambi’. Y, de esta forma, la ciudad ha vuelto a respirar la magia del carnaval. Los pitos, los cuplés y los pasodobles han resonado en el centro de la capital. Otros grupos han improvisado escenarios. La banda lo ha hecho en la calle Cruz Conde. Y la gente, por su parte, ha puesto la guinda con una palmas.

Así, el carnaval ha completado unos actos a los que sigue, durante la jornada de este domingo, una fiesta infantil en la Corredera a las 12.00 horas. Esta programación incluye un concurso de disfraces, con varios premios, y la actuación de dos agrupaciones: La chirigota infantil Los churumbeles marcianos y la comparsa Los caperucitas 2.0. Los actos continúan el lunes siguiente, a las 12.00 horas, con la entrega de los Premios Paquito Luque en el Centro Cívico Santuario. Será ya el 5 de marzo cuando se realice el carnaval en los barrios. A las 20.00 horas, en la Corredera y en la Plaza Las Cañas, se llevarán a cabo diferentes actuaciones. Y, finalmente, el 6 de marzo Córdoba podrá disfrutar de las últimas puestas en escena, en la Corredera y Las Cañas a las 13.30 horas. El carnaval del 2022 concluirá con la quema, a las 15.00 horas, del dios Momo.