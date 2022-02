El Gran Teatro acoge la final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba 2022 desde las 20.00 horas con una gran afluencia de público. Los doce grupos finalistas vuelven al escenario para culminar una celebración que acabará con los premiados del presente carnaval. En concreto, el jurado dio el pase a la fase final a cinco comparsas, otras tantas chirigotas y dos cuartetos.

Además, la Asociación Carnavalesca de Córdoba hace entrega de las insignias de los 30 años, una distinción que reconoce a cinco personas que han dedicado, al menos, tres décadas de su vida a esta fiesta. En el transcurso del acto, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, va a otorgar las Máscaras de Oro -máxima distinción de la asociación- a otras tres personas para reconocer sus importantes aportaciones al carnaval.

A lo largo de la noche, tras las primeras cinco actuaciones de la final, la chirigota infantil Los churumbeles marcianos va a hacer una aparición especial en el escenario del Gran Teatro para regalar a los asistentes su comprometido repertorio y su ilusión por el 3x4. Luego, la gala va a continuar con normalidad hasta conocer a la agrupación ganadora del certamen.

ORDEN DE ACTUACIÓN | FINAL (Sábado, 19/02) Chirigota Cañete está de moda (Cañete de las Torres). Autor y director: Manuel Carlos Torralbo.

Comparsa La antigua usanza (Montalbán). Autor y director: Lucas Rodríguez.

Cuarteto La banda Cañete de las Torres (Córdoba). Autor: Rafael Moraga/Director: Pepón Cobos.

Comparsa Los resistentes (Sevilla). Autor: José Enrique García/Director: Antonio Bustos.

Chirigota La banda (Córdoba). Autor: Marco Antonio García/Director: Daniel Moriana.

Actuación especial de la chirigota infantil Los churumbeles marcianos.

Comparsa La comparsa majareta (Córdoba). Autor: Rafael Cruz/Director: Antonio Trenas.  DESCANSO

Chirigota Los anticuerpos (Marbella). Autor: Pablo Pinto/Director: Antonio Quiñones.

Comparsa Imagina (Córdoba). Autor y director: Pablo Castilla.

Chirigota Los pirueta (Córdoba). Autor: José Manuel González/Director: Antonio Navajas.

Comparsa La imborrable (Sevilla). Autor: David Campano/Director: Francisco Javier Flores.

Chirigota El tiempo entre costuras (Rute) . Autor y director: Juan Manuel Cobos.

Cuarteto El cuarteto fantástico (Málaga). Autor y director: Daniel Domínguez.

Cañete está de moda

De la mano del diseñador más extravagante, ha llegado al Gran Teatro el desfile de Cañete está de moda con la colección "verano en Fongirola". Con un tipo, como puede intuirse, veraniego, la chirigota ha vuelto a subirse al escenario con su lenguaje finolis y sus costumbres de divas. Esta vez, en un primer pasodoble, han cantado a es inolvidable grupo que suma una década junto: "Ya son 10 años con estas niñas que me dan vida, ya son familia". "Con mucho ilusión y mucho trabajo las niñas siguen luchando para sacar agua de las piedras. [...] Llevando a mi cañete y a mi Córdoba por bandera", han continuado.

Un segundo pasodoble ha ido dedicado a la "fan número uno", esa "que está en el sofá: "Menos mal que no has venido, vaya pintas que tiene tu niño". "Seria muy egoísta no acordarse de los que faltan", han entonado en esa misma letra. Y han recordado que darían "estos versos", renunciarían a cualquier premio y destrozarían hasta su guitarra "por verte sonriendo en el patio de butacas".

En los cuplés han reconocido: "No me he puesto la vacuna, [...] a Alfonso, el presidente, no se lo he comunicado". Pero, según ellas, "los ricos somos inmunes, no nos ataca ningún bichito". Ellas se saben bonitas, "igual que el Fae (La banda) con una peluca rubia llevando a su niño al fútbol". Lo que está claro es que este año les "sonríe el alma": "Me pinto los labios, me visto de gala". Porque el carnaval está de vuelta y, con este, la alegría. Un teatro bastante lleno, con mucha presencia de Cañete, se ha volcado al grito de "chirigota, chirigota" con esta primera actuación de las divas del carnaval. El próximo evento, "Corredera Urban Show".