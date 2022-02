El Gran Teatro acoge desde las 20.00 horas la actuación de ocho agrupaciones con la que se cerrará la fase preliminar del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba de este 2022. De esta forma, al final de la jornada el jurado dará a conocer el nombre de los semifinalistas.

Esta tercera sesión completa una fase que ha sido bien acogida por un público que ha ido creciendo progresivamente. Será el miércoles y el jueves de esta semana cuando el concurso llegue a las semifinales. La última fase antes de una final, el próximo sábado, que dejará a los ganadores del Carnaval 2022 en un año que se recordará, sobre todo, por el regreso a los escenarios tras la pandemia.

ORDEN DE ACTUACIÓN DE HOY DOMINGO (13 DE FEBRERO) Comparsa sevillana Los resistentes . Autor: José Enrique García/Director Antonio Bustos.

. Autor: José Enrique García/Director Antonio Bustos. Comparsa montalbeña La antigua usanza . Autor y director: Lucas Rodríguez.

. Autor y director: Lucas Rodríguez. Chirigota El tiempo entre costuras . Autor y director Juan Manuel Cobos. Rute .

. Autor y director Juan Manuel Cobos. . Cuarteto La banda Cañete de las Torres . Autor Rafael Moraga, director Pepón Cobos. Córdoba .

. Autor Rafael Moraga, director Pepón Cobos. . Comparsa La comparsa majareta . Autor Rafael Cruz, director Antonio Trenas. Córdoba .

. Autor Rafael Cruz, director Antonio Trenas. . Chirigota Hace dos años que no me crece . Autor David Reyes, director Gregorio Canto. Córdoba .

. Autor David Reyes, director Gregorio Canto. . Cuarteto Unos cuidan del medio ambiente y nosotros del otro medio . Autor Rafael Flores, director Antonio Prieto. Córdoba .

. Autor Rafael Flores, director Antonio Prieto. . Comparsa La rebelión del olvido. Autor y director Antonio Alejandro Gallardo. Campillos (Málaga).

Los resistentes

La noche no ha podido empezar con más alegría que la traída desde Sevilla por la comparsa Los resistentes, que con un tipo y un escenario inspirado en Mr. Wonderful ha puesto color y letrillas guasonas de sonido alegre a diferentes temas. Con su bastón, el míster ha apuntado a quienes serían las víctimas del humor: "politiquillos", los "fracasos que me han hecho ser lo que ahora soy" y, cómo no, los mensajes optimistas de la marca de agendas.

Con voces poderosas han cautivado al público desde el primer momento. Durante la función han intercalado escenas teatralizadas con diálogos y pases de página en una agenda gigante. De esta forma, han querido cantar a la voluntad y al amor propio en la vida con frases como "pasa las páginas que sobran" o "que tus ideas y sueños las pones tú". Han concluido dirigiéndose al público para decir: "Míster Wonderful eres tú". Y se han ganado un caluroso aplauso que inicia la noche de buena manera.

La antigua usanza

El Gran Teatro ha viajado en el tiempo a otra época, donde las cámaras eran de fuelle y el agua se depositaba en botijos. Con la entrada a la Corredera de fondo, la comparsa montalbeña La antigua usanza ha cantado a "los viejos tiempos" en un repertorio que ha apuntado alto desde el primer momento. Sobre el escenario, valores que parecen haber quedado lejos: "Que la vida es un manjar".

Así han hecho una alabanza a la tradición, un cante que ha enganchado a la gente. En su repertorio, una bella y melancólica descripción de la tierra: "Campos del sur", "de fruto lento", "manos desesperadas", "barro que ha de nacer", "espiga que espera el agua que ha de llover", "tierra siempre llorando y todos mirando a otro lugar", "tierra de mimbre", "tierra del hombre, hombre si tierra".

Unos logrados atuendos y un escenario con impecable esmero han logrado transportar al público en el tiempo. La pasión en la voz y en la letra ha hecho el resto: Emocionar a unos asistentes que han empatizado con ese sentir y que han hecho notar en un aplauso en pie y de pie. A más de uno se le habrá erizado la piel con estos artesanos del carnaval que sueñan "con un tiempo mejor que un día vendrá".