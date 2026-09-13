Sostenibilidad en la donación de sangre en Córdoba

La actividad de los centros dedicados a la obtención, procesamiento y conservación de sangre, tejidos y células requiere importantes medidas de control y seguridad, pero también tiene una dimensión ambiental vinculada al consumo de recursos, la generación de residuos y el uso de energía. Integrar estos aspectos en su gestión cotidiana permite reducir los impactos asociados a la actividad y avanzar hacia modelos más eficientes.

En Córdoba, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC), ubicado junto al Hospital Universitario Reina Sofía y dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), desarrolla su actividad dentro del Sistema Integral de Gestión Ambiental (SIGA) del SAS. Este marco permite que el centro adapte la política ambiental general del SAS a las características de su propia actividad. En el caso del CTTC de Córdoba, las medidas ambientales se integran en su administración y persiguen, entre otros objetivos, «aumentar la seguridad y la confianza en las actuaciones que se desarrollan y mantener un control sistemático de los diferentes aspectos ambientales», afirman desde este centro.

En concreto, este CTTC está integrado en el Sistema de Gestión Ambiental del Hospital Universitario Reina Sofía. «La gestión ambiental constituye un elemento fundamental en la actividad del CTTC de Córdoba y tiene como objetivo que ya este año 2026 tenga implementada la norma ISO 14001 lo que aportará indudables ventajas ambientales, económicas, organizativas y reputacionales», indican desde la Dirección de este centro. La citada certificación avala la incorporación de criterios de protección y respeto por el medio ambiente en la actividad de la organización y establece un marco para mantener una dinámica de mejora continua. Entre los principios que orientan esta política se encuentra el mantenimiento de un sistema integral de gestión ambiental que incorpora específicamente la gestión energética. «El objetivo es comprobar periódicamente su eficacia y utilizar sus resultados como base para mejorar el comportamiento ambiental y energético del centro», indican.

Control de residuos en este CTTC. / CÓRDOBA

La prevención de la contaminación constituye otro de los ejes de actuación, con especial atención a la gestión de los residuos sanitarios y a los impactos derivados del consumo de recursos energéticos. Su política plantea que las actividades del centro se desarrollen procurando minimizar el consumo de agua, combustibles y energía, al tiempo que se impulsa la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, como es el caso de vehículos. Este sistema contempla además el control periódico de los aspectos ambientales de las instalaciones y la adopción de acciones correctivas cuando sea necesario, tanto durante el funcionamiento habitual como ante situaciones de emergencia.

Noticias relacionadas

Además, el CTTC de Córdoba contempla la comunicación de la política ambiental a sus profesionales y la disponibilidad de esta información para todos los interesados, además de promover la concienciación y sensibilización ambiental; y fomentar actuaciones de investigación, educación y formación al respecto. Un planteamiento que se relaciona con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 12, relativo a la producción y consumo responsables; el ODS 13, por la atención al consumo energético y a la reducción de impactos ambientales; y el ODS 3, Salud y bienestar, por su propia función esencial. En resumen, sostenibilidad como elemento transversal.