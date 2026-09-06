El Cabril se alinea con los ODS

La gestión segura de los residuos radiactivos constituye uno de los pilares de la sostenibilidad del ciclo de la energía nuclear y una obligación compartida por todos los países de la Unión Europea. La normativa comunitaria establece que cada Estado miembro debe disponer de un sistema responsable para la gestión del combustible gastado por las centrales nucleares y de los residuos radiactivos, con el objetivo de proteger a las personas y al medio ambiente. En España, esta misión recae en la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), cuya actividad integra criterios ambientales y sociales, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Lógicamente, estos criterios están presentes en el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad de El Cabril, situado en el municipio cordobés de Hornachuelos, una instalación en la que la sostenibilidad también ocupa un lugar destacado; y donde el modelo de gestión incide directamente en algunos ODS como, por ejemplo, la producción y el consumo responsables, la acción por el clima y la protección de los ecosistemas terrestres, según se informa desde esta empresa.

No en vano, esta compañía entiende la sostenibilidad «desde una perspectiva integral, basada en la protección ambiental, la innovación, la eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia y el diálogo con los grupos de interés». Su último Estado de Información No Financiera correspondiente al año pasado recoge este enfoque como parte de su estrategia corporativa, incorporando indicadores ambientales, sociales y de gobernanza que permiten evaluar el impacto de su actividad.

Las instalaciones y su entorno. / Córdoba

En el caso concreto del centro de El Cabril, su gestión ambiental se articula a través de una política específica que viene desarrollándose desde el 2018, y que establece los principios que rigen el funcionamiento de esta instalación. Entre sus compromisos figuran la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y la «minimización en origen de la generación de residuos convencionales, dando prioridad a la hora de su gestión a los principios de jerarquía establecidos en la legislación vigente, es decir, a la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización frente a la eliminación en vertedero» Es decir, principios de la economía circular. Esta política también apuesta por el uso eficiente de los recursos naturales, la información y la transparencia, y la integración de criterios ambientales en los procesos de gestión y toma de decisiones.

En este contexto, desde la dirección de este centro se informaba antes del verano que durante el pasado año se tomaron 1.064 muestras de agua, aire, suelo, fauna y vegetación, dentro del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental, que fueron analizadas en laboratorios independientes y que certificaron que la actividad de la instalación no ha modificado las condiciones radiológicas del entorno.

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En resumen, el centro de El Cabril refleja la aplicación práctica de los principios de la sostenibilidad en el ámbito de la gestión de los residuos radiactivos; donde la protección del medio ambiente, la eficiencia en el uso de los recursos y la contribución a los ODS son elementos clave. Esta apuesta por la sostenibilidad se ha reforzado además recientemente con la aprobación de una nueva política sobre la materia. Porque más allá de su función técnica -y de sus detractores-, esta instalación ejemplifica cómo la gestión de este tipo de residuos también contribuye a garantizar la seguridad ambiental y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.