Rutas guiadas y cine para concienciar

Las diferentes administraciones públicas juegan un papel clave en la creciente concienciación social sobre todo lo relacionado con el medio ambiente y la sostenibilidad, fundamentalmente aquellas que están más próximas a la ciudadanía, como son las administraciones locales.

En este marco, la Diputación Provincial de Córdoba lleva planteando actuaciones, programas y campañas orientadas a vivenciar y valorar el entorno natural más próximo, para entender el impacto que sobre él tienen nuestros hábitos y forma de vida, en un aprendizaje permanente y multidisciplinar.

Una de estas campañas es ‘Conoce tu Provincia’, impulsada por el Departamento de Medio Ambiente, un programa de rutas guiadas por personal técnico de interpretación ambiental y actividades etnográficas asistidas por personal técnico de interpretación patrimonial, que discurren por los diferentes espacios de uso público gestionados por la Diputación: rutas de Paisajes con Historia, puntos de Observación Estelar, y los caminos naturales y vías verdes de la provincia de Córdoba.

Más de 4.000 participantes en las rutas guiadas

Con las 16 rutas de la presente edición 2025-2026 se ha superado la cifra de 4.000 participaciones desde su inicio, cuyo perfil tipo es mujer (59,50%) mayor de 50 años (73,22%) y de Córdoba capital (93,12%), según indica el citado Departamento.

«Además, han participado diferentes grupos de personas con discapacidad intelectual, sensorial, con trastornos de conducta o movilidad reducida, al incluir la campaña 2025/2026 cuatro rutas orientadas preferentemente a estas personas, y que ha contado con la participación de especialistas en atención a la diversidad de la propia organización, la Fundación Promi, Fepamic, Autismo Córdoba, la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba y Malva Priego de Córdoba, en lo que supone el compromiso por hacer accesible y universal el proceso experimental y formativo de la educación ambiental», resaltan.

Un total de 99 centros educativos han trabajado sobre la película ‘Iberia’

Por otro lado, otra novedosa iniciativa de sensibilización ambiental puesta en marcha por la Diputación de Córdoba en el presente año ha sido la página web iberia.dipucordoba.es, que utiliza el cine como herramienta educativa, en este caso en torno a las localizaciones en la provincia de la película ‘Iberia, naturaleza infinita’, ofreciendo tres tipos de experiencias que han llegado a unos 11.000 cordobeses.

Estudiantes trabajando en una unidad didáctica en torno a la película. / CÓRDOBA

Unidades didácticas virtuales para reflexionar sobre sus contenidos

La primera de ellas se ha dirigido a los centros educativos, facilitándoles el visionado de la película y el acceso a una unidad didáctica virtual para trabajar y reflexionar sobres sus contenidos. Durante el curso escolar que acaba de terminar, 99 centros y 8.711 alumnos de Primaria y Secundaria han participado en esta campaña. La segunda experiencia, dirigida a los municipios de la provincia de Córdoba, ha puesto a su disposición igualmente la película, para que forme parte de la programación de sus cines de verano. Y la tercera, dirigida a la población en general, ha ofrecido información sobre los escenarios en Córdoba de la película, promoviendo el descubrimiento virtual, a través de la web, o vivido de la riqueza biológica de los diferentes enclaves.

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Estas dos iniciativas forman una estrategia de divulgación de los espacios de uso público en la provincia, poniendo en valor su extraordinario patrimonio natural, promoviendo el ecoturismo, la visita responsable, la concienciación ambiental, la reflexión sobre la incidencia en el entorno y la puesta en acción de hábitos y conductas respetuosas con el medio ambiente. Y todo ello entendiendo que la educación ambiental es un proceso formativo a lo largo de toda la vida, que no tiene en cuenta la edad, género, formación académica o condición personal.