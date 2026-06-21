La gestión de aceite vegetal usado avanza hacia la economía circular en Puente Genil

La correcta gestión de los aceites vegetales usados es una de las herramientas más eficaces para avanzar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles. Cada litro de aceite que se vierte de forma inadecuada puede generar importantes problemas ambientales, afectando a redes de saneamiento, cursos de agua y ecosistemas, indican los expertos. Frente a ello, la recogida y valorización de este residuo permite transformarlo en una nueva materia prima para la fabricación de biocombustibles, impulsando los principios de la economía circular y contribuyendo así a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Ejemplo de esta actividad es la empresa Reagra Córdoba, una empresa familiar con sede en Puente Genil que lleva más de cuatro décadas dedicada a la recogida y gestión de aceites vegetales usados. Desde sus inicios, esta firma ha centrado su trabajo en recuperar este residuo para su posterior reciclaje, pero los cambios de normativa que han ido sucediéndose en los últimos tiempos, y la innovación registrada en este sector, ha hecho que actualmente haya ido orientando más su actividad a la sostenibilidad y a la valorización de recursos.

No en vano, la actividad de Reagra Córdoba se basa en un principio fundamental de la economía circular: convertir un residuo en un recurso útil. Los aceites vegetales usados procedentes de establecimientos de restauración, industrias alimentarias y recogidas domésticas son sometidos a procesos de transporte, almacenamiento y valorización para que puedan destinarse posteriormente a la producción de biodiésel.

Instalaciones de Reagra, con sede en Puente Genil. / CÓRDOBA

«De este modo, un material que tradicionalmente se consideraba un desecho adquiere una nueva vida dentro del ciclo productivo», afirman desde esta empresa. Además, la valorización de estos aceites contribuye a reducir los impactos ambientales asociados a su eliminación inadecuada. La propia empresa recuerda la importancia de evitar que el aceite usado llegue a las depuradoras, ríos o mares, promoviendo alternativas que facilitan su reciclaje tanto en el ámbito profesional como en el doméstico. Para ello, Reagra Córdoba desarrolla tanto servicios específicos dirigidos a empresas, como iniciativas destinadas a acercar el reciclaje a la ciudadanía mediante puntos de recogida y contenedores específicos.

Hay que evitar que el aceite usado llegue a depuradoras, ríos o mares y afecte a los ecosistemas

Trazabilidad de residuos

Uno de los aspectos más destacados de esta empresa es la trazabilidad de los residuos gestionados, garantizando así el seguimiento del residuo durante todo el proceso. «Esta gestión permite asegurar que el aceite recogido recibe un destino adecuado y cumple con la normativa vigente en materia ambiental», indican. Este compromiso se refleja en su apuesta por sistemas de certificación que acreditan las buenas prácticas en la gestión de estos materiales. En este sentido, Reagra Córdoba ha implantado el esquema ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), un sistema reconocido internacionalmente que verifica la sostenibilidad y la trazabilidad de materias primas destinadas, entre otros usos, a la producción de biocombustibles.

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Actualmente, la firma cuenta con más de 300 proveedores y gestiona más de un millón de kilos de aceite usado al año. Unas cifras que reflejan la dimensión de una actividad que, aunque muchas veces pasa desapercibida, desempeña un papel relevante en la transición hacia modelos productivos más circulares. Porque la gestión de residuos ya no es sólo una oportunidad para generar nuevos recursos, sino para reducir impactos ambientales y favorecer una economía más sostenible.