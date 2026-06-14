CM Biolab: recursos a partir de residuos

La transición hacia modelos productivos más sostenibles está impulsando un creciente protagonismo del sector de la ingeniería de procesos bioquímicos. Este ámbito combina conocimientos de química, biotecnología e ingeniería para desarrollar soluciones que permitan aprovechar mejor las materias primas, reducir residuos y optimizar el uso de recursos como el agua o la energía. En el contexto actual, marcado por los objetivos de descarbonización y economía circular promovidos desde la UE y desde países como España, este sector se están consolidando para avanzar hacia una industria más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

En este campo desarrolla su actividad la empresa cordobesa CM Biolab, especializada en ingeniería de procesos bioquímicos para las industrias química y alimentaria, entre otras. Con sede en el polígono industrial de Las Quemadas de Córdoba, y laboratorio de I+D en el Parque Tecnológico de Córdoba TechPark, esta firma creada en el 2019 cuenta con un equipo con más de 25 años de experiencia, y centra buena parte de su actividad en tecnologías de separación y purificación de compuestos a partir de corrientes residuales, especialmente dentro del ámbito de la economía circular.

No en vano, la sostenibilidad constituye uno de los ejes fundamentales de la estrategia de esta empresa, que orienta sus proyectos «a la búsqueda de soluciones que permitan extraer valor de materiales que actualmente representan un problema para la industria o para el medio ambiente. Esta filosofía se basa en convertir corrientes residuales en nuevas materias primas o productos útiles, contribuyendo así a reducir la generación de residuos y a mejorar la eficiencia de los procesos productivos», afirman. Mediante tecnologías específicas de separación, estos materiales pueden recuperarse y reincorporarse a la cadena de valor, «evitando que terminen convertidos en desechos y favoreciendo un uso más eficiente de los recursos disponibles», resaltan desde esta empresa, entre cuyos productos finales se encuentran coadyuvantes tecnológicos para procesos en la industria química y alimentaria, nanogeles y otros compuestos químicos bajo demanda.

Detalle del laboratorio. / CÓRDOBA

Tratamiento de aguas

Otra de sus áreas de actuación se centra en el tratamiento de aguas de procesos que usa la industria, desarrollando sistemas que permitan reutilizar estas aguas dentro de los ciclos productivos, minimizando así los vertidos y reduciendo la demanda de recursos hídricos. Una reutilización de agua que se ha convertido en una cuestión relevante en territorios como Córdoba y Andalucía, donde la escasez hídrica y los episodios recurrentes de sequía están impulsando nuevas estrategias a todos los niveles para mejorar la gestión de este recurso.

Esta empresa también trabaja aprovechando subproductos que tradicionalmente tendrían una utilidad limitada para transformarlos en nuevos materiales con aplicaciones industriales, contribuyendo a cerrar ciclos productivos y reduciendo la necesidad de consumir más materias primas.

«Nuestro objetivo es desarrollar soluciones capaces de transformar los residuos en recursos», a la par que apuestan por la investigación y el desarrollo para generar soluciones innovadoras a los retos ambientales actuales.

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En resumen, un ejemplo de cómo la ingeniería de procesos bioquímicos puede contribuir a la sostenibilidad industrial mediante la valorización de residuos, la reutilización de recursos y el desarrollo de modelos productivos más circulares y eficientes.