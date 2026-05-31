Lodos para baterías más sostenibles

La búsqueda de baterías más sostenibles se ha convertido en una de las grandes líneas de investigación científica vinculadas a la transición energética y a la lucha contra el cambio climático. El crecimiento de las energías renovables y de la movilidad eléctrica ha disparado la demanda de sistemas de almacenamiento energético, aumentando al mismo tiempo la dependencia de materiales críticos como el litio. Sin embargo, los expertos advierten de que la extracción del litio genera importantes impactos ambientales y sociales, por lo que muchos investigadores a nivel mundial están trabajando en el desarrollo de alternativas basadas en materiales más abundantes, reciclados y con menor huella ecológica.

En este contexto se sitúa el proyecto desarrollado por personal investigador del Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (Iquema) de la Universidad de Córdoba (UCO), centrado en el diseño de baterías sostenibles a partir de residuos. Esta investigación -que se inició con financiación de la Junta en el 2021 y cuyo objetivo ahora es escalar la tecnología desarrollada de la mano de empresas interesadas tanto del sector de gestión de residuos como del almacenamiento energético- explora el potencial de distintos materiales para fabricar sistemas de almacenamiento energético sin necesidad de recurrir a elementos como el litio, apostando por soluciones más respetuosas con el medio ambiente y alineadas con los principios de la economía circular.

Resultados de cómo carga y descarga una celda de batería. / CÓRDOBA

Una segunda vida a residuos transformados en material de valor añadido

«Uno de los aspectos más innovadores de este proyecto es el uso de lodos procedentes de depuradoras -en este caso de la estación de aguas residuales que gestiona Emproacsa en Villaviciosa-, como materia prima para obtener carbón activado destinado a las baterías. Habitualmente los lodos se valorizan en forma de biogás o como bioestabilizado si se escoge compostaje como tecnología. Esta estrategia permite dar una segunda vida a estos residuos, transformándolos en materiales de valor añadido aplicables al almacenamiento energético», explican desde este grupo de investigadores.

Así, el carbón activado obtenido a partir de residuos puede emplearse en dispositivos de almacenamiento energético, ofreciendo una alternativa sostenible y potencialmente más rentable aportando circularidad desde el punto de vista ambiental.

El objetivo actual es escalar la tecnología de la mano de empresas interesadas

Este tipo de baterías tiene una especial relevancia en la actualidad, ya que el crecimiento de las energías renovables, como la solar o la eólica, requiere sistemas capaces de almacenar cada vez más electricidad, por lo que estas baterías desempeñan un papel clave para facilitar el aprovechamiento de la denominada ‘energía verde’ y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

El trabajo refleja el papel creciente de las universidades en la lucha ambiental

El trabajo desarrollado por este equipo investigador de la UCO refleja además el creciente papel de las universidades en la búsqueda de soluciones frente a los desafíos ambientales actuales, y la reutilización de residuos procedentes de depuradoras para fabricar componentes de baterías representa también un ejemplo de innovación transversal, donde se conectan ámbitos como la gestión de residuos, la energía y la sostenibilidad industrial.

Noticias relacionadas

En definitiva, un ejemplo desde Córdoba que pone de relieve el potencial de la ciencia para impulsar soluciones que combinan innovación y sostenibilidad. Porque apostar por baterías elaboradas a partir de residuos es apostar por sistemas energéticos más circulares, resilientes y compatibles con los objetivos de descarbonización y de la Agenda 2030.