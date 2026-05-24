Casas pasivas, pero no contra el cambio climático

Las denominadas ‘casas pasivas’ o ‘passive house’ se han convertido en un referente de la construcción sostenible en Europa. Este modelo arquitectónico apuesta por edificios capaces de reducir al mínimo el consumo energético gracias a un diseño altamente eficiente, al aprovechamiento de la climatización natural y al uso de materiales con un elevado rendimiento térmico. Según los expertos, frente a la construcción convencional, las viviendas pasivas disminuyen de forma considerable las necesidades de calefacción y refrigeración, contribuyendo tanto al ahorro energético como a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, en un contexto marcado por el cambio climático y la necesidad de avanzar hacia ciudades más sostenibles, este tipo de edificaciones está teniendo cada vez más presencia en el sector de la construcción.

En este marco trabaja la empresa cordobesa Ligno In, especializada en construcción industrializada de casas sostenibles prefabricadas y en rehabilitación de viviendas y soluciones orientadas a la eficiencia energética. Esta firma, que nació hace un par de años, desarrolla proyectos que combinan diseño arquitectónico, sostenibilidad y tecnología constructiva con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los edificios.

Uno de los pilares de su actividad es el uso de la madera como elemento estructural principal. «Este material renovable presenta importantes ventajas ambientales frente a otros sistemas constructivos más tradicionales, ya que actúa como almacén natural de carbono y requiere un menor consumo energético durante su transformación industrial», explican desde esta empresa. La utilización de madera procedente de explotaciones gestionadas de forma sostenible contribuye, además, a fomentar modelos de economía circular y a reducir la huella ambiental del sector.

Principios de las casas pasivas. / CÓRDOBA

Esta empresa apuesta por la construcción industrializada, fabricando gran parte de los elementos constructivos que utiliza en taller antes de su montaje final en obra sobre el terreno. «Este modelo reduce residuos, optimiza recursos y disminuye tiempos de ejecución, aspectos que repercuten directamente en una menor huella de carbono asociada al proceso constructivo», afirman. Dentro de sus proyectos, Ligno In pone también atención a la eficiencia energética, con el objetivo de minimizar la demanda energética mediante un adecuado aislamiento térmico, la eliminación de puentes térmicos y el control de la hermeticidad de las viviendas.

«Este modelo repercute directamente en una menor huella de carbono»

No en vano, la filosofía de las ‘casas pasivas’ se basa precisamente en aprovechar al máximo las condiciones climáticas y los recursos naturales para mantener una temperatura interior confortable con un consumo energético muy reducido; por lo que la orientación del edificio, la ventilación controlada y el comportamiento térmico de los materiales son elementos clave a tener en cuenta.

Uso de materiales naturales para mejorar la calidad del aire interior

Además, el uso de materiales naturales y sistemas de ventilación eficientes favorece una mejor calidad del aire interior y unas condiciones más saludables para los usuarios, integrando así sostenibilidad ambiental y bienestar.

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En definitiva, un ejemplo desde Córdoba que se alinea con las tendencias europeas que impulsan edificios de consumo energético casi nulo y modelos de construcción y rehabilitación capaces de responder a los desafíos climáticos, dado que el sector de la construcción sigue representando una parte importante del consumo energético y de las emisiones de CO2. Y un ejemplo de cómo la innovación aplicada a la arquitectura puede contribuir a transformar el modelo constructivo tradicional en un nuevo modelo para la segunda mitad del siglo XXI.