Embalajes más sostenibles

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales retos del sector logístico e industrial, especialmente en actividades que requieren embalaje y transporte de mercancías. La normativa europea, junto con la necesidad de reducir residuos y emisiones, está impulsando modelos sostenibles basados en la reutilización de materiales y en la economía circular. En este contexto, los sistemas de fijación de mercancías han dejado de ser considerados un simple elemento auxiliar para convertirse en una pieza estratégica dentro de las políticas de reducción de residuos, de aprovechamiento de recursos y de disminución de la huella de carbono, gracias a la reducción del plástico y al reciclado.

En este escenario se sitúa la empresa cordobesa Pallet Sure, cuya actividad gira en torno a la logística, que ha desarrollado un modelo de negocio basado en la circularidad de los materiales, apostando por poner en el mercado soluciones logísticas reutilizables y por reducir la necesidad de fabricar nuevos elementos desde cero.

La filosofía de trabajo de la empresa se apoya en un principio claro. «Reutilizar antes que desechar», según indican. Un enfoque que encaja directamente con los principios de la economía circular, que buscan minimizar el desperdicio de recursos y mantener los materiales en uso durante el mayor tiempo posible.

En concreto, han puesto en marcha su sistema Fixbox con dos modelos principales, modelo original y Eco. Ambos sistemas son reutilizables y destacan por eliminar la necesidad de film plástico y flejes en el transporte de mercancías, lo que mejora la eficiencia logística y reduce los residuos plásticos, a la vez que reduce significativamente el gasto en logística. «Es nuestra respuesta a las empresas que buscan una solución de transporte de alto rendimiento, alineada con la economía circular, incluso cuando el retorno del producto no es logísticamente posible», afirman desde esta empresa.

Precisamente, este producto se alzó con el premio en la categoría Innovation Hub (Acciones de Sostenibilidad y Compromiso) en la Feria Fruit Attraction 2025, celebrada en Madrid en octubre del pasado año, y la firma ha sido convocada a otros reconocimientos a nivel internacional. Unos reconocimientos que ponen en valor tanto su capacidad de crecimiento e innovación como la incorporación de criterios ambientales en un ámbito tradicionalmente muy ligado al consumo intensivo de materiales.

Galardón recibido por esta empresa en la Feria Fruit Atraction 2025. / Córdoba

Otro de los aspectos destacados de esta empresa es su apuesta por optimizar la logística asociada al movimiento y reutilización de elementos de fijación de la carga, dado que «una gestión más eficiente del transporte y de los circuitos de recuperación contribuye igualmente a disminuir el impacto ambiental de la actividad, reduciendo desplazamientos innecesarios y favoreciendo procesos más sostenibles y eficientes dentro de la cadena de suministro», explican.

Noticias relacionadas

En definitiva, un ejemplo cordobés de evolución de este sector que demuestra que la sostenibilidad ya no se limita únicamente a las grandes industrias energéticas o tecnológicas, sino que también alcanza a actividades aparentemente menos visibles, como la gestión de embalajes y soportes logísticos. En este sentido, modelos como este reflejan cómo la economía circular puede aplicarse de forma práctica en procesos cotidianos de la actividad industrial. Reutilización de materiales, reducción de residuos y optimización de recursos se consolidan así como elementos centrales para una logística más sostenible.