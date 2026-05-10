Vecinos por la sostenibilidad

La participación ciudadana se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para avanzar hacia ciudades más sostenibles y resilientes frente al cambio climático, ya sea a través de la puesta en marcha de iniciativas concretas o de la propuesta de acciones a las administraciones públicas, que -independientemente de que sean aceptadas- suponen también una labor de concienciación y sensibilización ciudadana. Esta misma semana, la Asociación Vecinal Viñuela, con la colaboración de la Asociación de Educación Ambiental El Brote y Ecologistas en Acción, presentaba en el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba un proyecto de tratamiento integral del parque Elena Moyano, popularmente conocido como ‘Los Teletubbies’, en la que proponen, entre otras cuestiones, la plantación de 82 árboles, la ejecución de un bosquete mediterráneo, y la instalación de parterres que conformen oasis de mariposas y reservas de biodiversidad.

Un ejemplo más de la evolución que vienen registrando las asociaciones ciudadanas cordobesas en los últimos tiempos, protagonizando numerosas iniciativas relacionadas con la sostenibilidad. Muchas de estas iniciativas vienen siendo coordinadas por la Federación de Asociaciones Vecinales ‘Al-Zahara’ y por el Consejo del Movimiento Ciudadano, entidades que, de la mano de otras como Ecologistas en Acción Córdoba, vienen reforzando su papel en ámbitos como la renaturalización de los espacios urbanos, la economía circular o la adaptación climática de los barrios.

La Asociación Vecinal Viñuela ha presentado un proyecto de tratamiento integral de ‘Los Teletubbies’

Precisamente, uno de los proyectos más representativos es ‘Barrios por el Clima’, una iniciativa que ha convertido a los propios vecinos en observadores activos de las condiciones ambientales de sus entornos urbanos. Desde este movimiento, conformado por asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos, ecologistas, etc.; se indica que uno de los objetivos principales está siendo «analizar el fenómeno de la isla de calor urbana y visibilizar cómo la falta de arbolado y de espacios de sombra afecta al confort térmico de distintos barrios de la ciudad».

Termometradas y mediciones de la sensación térmica

En este sentido, durante el 2025 y los primeros meses de este año se han realizado mediciones de temperatura y sensación térmica, o ‘termometradas’, en barrios como Fidiana, Ciudad Jardín, San Agustín, Santuario o el entorno de la Puerta de Almodóvar. Datos que han servido para reclamar una mayor presencia de zonas verdes y la creación de una red de refugios climáticos urbanos.

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La renaturalización de espacios públicos es otra de las líneas de trabajo más destacadas del movimiento vecinal, donde uno de los ejemplos más emblemáticos ha sido el proyecto desarrollado en los Jardines de Orive, en el que las asociaciones vecinales Regina-Magdalena y Axerquía, a través de ‘Barrios por el Clima’, el Jardín Botánico de Córdoba y Licuas (la empresa encargada del mantenimiento de estos jardines) coincidieron para transformar una fuente convencional en un estanque naturalizado capaz de autorregularse y favorecer la biodiversidad. Otras iniciativas impulsadas han sido la red de huertos urbanos comunitarios, talleres en torno a la economía circular, las denominadas ‘patrullas ambientales’ que han promovido acciones de limpieza y cuidado de espacios, y campañas como ‘Aquí falta un árbol’. En resumen, iniciativas que reflejan cómo el movimiento vecinal ha evolucionado hacia un modelo cada vez más ligado a la sostenibilidad urbana. Porque las transformaciones ambientales no pueden depender únicamente del albur de las administraciones.