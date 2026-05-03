Cereales con baja huella de carbono

La búsqueda de sistemas agrarios más sostenibles se ha convertido en una prioridad estratégica en Europa. Diversos organismos internacionales advierten de que la agricultura es, por un lado, una actividad especialmente vulnerable al cambio climático; pero, por otro, una herramienta decisiva para combatirlo mediante prácticas de manejo más eficientes. La mejora de la fertilidad del suelo, la optimización del uso de insumos químicos, el ahorro de agua y la disminución de emisiones de CO2 forman parte de los grandes retos del sector. En este contexto, los proyectos de investigación aplicados al cereal cobran especial relevancia, ya que estos cultivos ocupan una parte esencial de la superficie agraria de zonas como Andalucía, y en especial, Córdoba.

En este marco se sitúa el proyecto LIFE Innocereal EU, una iniciativa liderada por el grupo de investigación ‘Mecanización y tecnología rural’ de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la Universidad de Córdoba (UCO), y que pone el foco en la innovación aplicada a los sistemas cerealistas desde una perspectiva ambiental. Este proyecto persigue desarrollar soluciones que permitan mejorar la sostenibilidad del cultivo, favoreciendo prácticas más eficientes y compatibles con la conservación de los recursos naturales.

Los cereales, la base de la alimentación humana y animal

«Los cereales constituyen la base de buena parte de la alimentación humana y animal, pero también están expuestos a desafíos crecientes derivados del aumento de temperaturas, la irregularidad de las lluvias y la degradación progresiva de los suelos. Por ello, avanzar hacia modelos productivos más resilientes resulta clave para garantizar la seguridad alimentaria y la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias», como explica el investigador principal de este proyecto en la UCO, Emilio González.

Imagen de una reunión de los integrantes de este proyecto. / CÓRDOBA

LIFE Innocereal EU trabaja en la aplicación de nuevas estrategias agronómicas orientadas a optimizar el rendimiento de los cultivos con una menor presión ambiental. Entre los objetivos más directamente vinculados con la sostenibilidad figura la mejora en el uso de nutrientes. Esta línea resulta especialmente importante para disminuir la contaminación de suelos y aguas asociada a una fertilización inadecuada.

«Los cereales también están expuestos a desafíos derivados del cambio climático»

No en vano, el proyecto presta atención a la salud del suelo, uno de los elementos esenciales para la adaptación al cambio climático. Otro de los ejes del proyecto se centra en la eficiencia hídrica, una cuestión especialmente sensible en regiones como Andalucía. Desde la perspectiva de la mitigación climática, iniciativas de este tipo también contribuyen a reducir la huella de carbono del sector. «Un manejo más racional de fertilizantes, una mejor conservación del suelo y sistemas productivos más eficientes pueden traducirse en menores emisiones de gases de efecto invernadero y en una agricultura más alineada con los objetivos europeos de neutralidad climática», indica González.

El proyecto desarrolla un certificado de baja huella de carbono

Además, LIFE Innocereal EU ha desarrollado una certificación de cereales con baja huella de carbono, orientada a reconocer y poner en valor aquellas producciones que incorporan buenas prácticas capaces de reducir su impacto ambiental. En resumen, este proyecto constituye un ejemplo de cómo a través del estudio de nuevas estrategias, del desarrollo de herramientas y de una certificación específica se contribuye a responder a algunos de los principales desafíos del presente: producir alimentos de forma eficiente, proteger los recursos naturales y adaptar la agricultura a un escenario de cambio climático.