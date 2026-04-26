Liderazgo en la descarbonización, reto del hospital Reina Sofía en su 50 aniversario

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba celebra este año su 50 aniversario, y dentro de la amplia programación de actividades e iniciativas que ha organizado para conmemorar esta efeméride, el hospital no ha dejado al margen los retos ambientales actuales ni la importancia de la sostenibilidad. Ejemplo de ello es la 2ª Jornada sobre Sostenibilidad Ambiental del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que el centro celebró hace dos semanas, y que ha servido también para poner sobre la mesa el papel del sistema sanitario en la lucha contra el cambio climático y la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles.

El encuentro reunió a más de un centenar de profesionales del ámbito sanitario con el objetivo de compartir experiencias, difundir buenas prácticas «y fomentar la descarbonización en los centros sanitarios andaluces», según se resalta desde este hospital de referencia cordobés. No en vano, la jornada se estructuró en torno a varios ejes clave que reflejan las líneas estratégicas del sistema sanitario andaluz en materia ambiental, como la economía circular, la eficiencia energética, la contratación pública sostenible y el papel de los propios profesionales como agentes de cambio.

Durante la jornada, el Reina Sofía expuso su Plan de Movilidad Sostenible, orientado a reducir las emisiones derivadas de los desplazamientos de profesionales y usuarios; y su innovador sistema de Gestión de Residuos en el Servicio de Anatomía Patológica, que permite monitorizar la generación de residuos químicos en función de la actividad del laboratorio y detectar desviaciones en su producción. «Este enfoque facilita un control más preciso de los residuos generados y puede replicarse en otros laboratorios hospitalarios», como afirma este centro, un aspecto clave en un servicio con un alta generación de desechos y residuos.

Un momento de las jornadas celebradas en el hospital. / CÓRDOBA

Buenas prácticas de sostenibilidad

Asimismo, durante el encuentro se presentó el informe Buenas prácticas de descarbonización y sostenibilidad del SAS, elaborado por Sanidad #PorElClima -plataforma que aúna actores del sector sanitario comprometidos con el entorno- junto a la Coordinación regional de Gestión Ambiental del SAS. Este informe recoge ejemplos concretos de buenas prácticas que ya se están aplicando en distintos centros sanitarios de Andalucía, y en el caso del Hospital Reina Sofía de Córdoba, resalta distintas medidas relacionadas con la energía, el agua, la gestión de residuos, el transporte, la digitalización, la farmacia hospitalaria, y la contratación pública ‘verde’, lo que refleja que la sostenibilidad tiene elementos en este hospital en diversos frentes. «Por su escala y complejidad, el Hospital Universitario Reina Sofía presenta un alto potencial de impacto y liderazgo en descarbonización dentro del sistema sanitario andaluz, especialmente en ámbitos como movilidad sostenible, gestión avanzada de residuos clínicos, optimización energética de grandes infraestructuras y digitalización. Su evolución en estos ámbitos será clave para definir modelos replicables en otros hospitales de alta complejidad», señala este informe.

Noticias relacionadas

En definitiva, unas jornadas que reflejan cómo la sostenibilidad se ha convertido también en un eje estratégico en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y que evidencian que, más allá de la atención sanitaria, los centros hospitalarios están llamados a desempeñar un papel activo en la lucha contra el cambio climático. Todo ello con el objetivo último de reducir el impacto ambiental sin comprometer la calidad asistencial que este hospital viene prestando desde hace medio siglo.