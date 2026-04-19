Refrigeración más sostenible

El sector Horeca -hostelería y restauración- está cada vez dejando más atrás la refrigeración tradicional para entrar en una nueva etapa donde la eficiencia energética y la sostenibilidad marcan también la decisión de compra, según los expertos. En este cambio, tiene mucho que ver la evolución que también está registrando el sector del frío comercial, como ejemplifica el Grupo Infrico, con sede en Lucena, desde donde señalan que la eficiencia energética, el uso de refrigerantes naturales y la innovación en sistemas como la tecnología Inverter están redefiniendo los criterios de elección de equipos de refrigeración en el sector Horeca, donde «sostenibilidad y rentabilidad avanzan hoy de la mano», afirman.

No en vano, desde este referente empresarial del frío, ya es un hecho que la sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. En este sentido, indican que el sector «atraviesa una transformación marcada por la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental. Ya no solo importan los criterios de capacidad o rendimiento, sino el comportamiento durante todo el ciclo de vida de los equipos». Este cambio de paradigma se está reflejando en la demanda del sector Horeca, donde los equipos más sostenibles se entienden hoy como una herramienta de optimización del negocio, más allá del mero cumplimiento normativo.

En este escenario, la denominada tecnología Inverter con la que trabaja esta firma representa un avance frente a los sistemas tradicionales; ya que mientras estos últimos operan a máxima potencia o se detienen por completo, el sistema Inverter ajusta de forma continua la velocidad del compresor en función de la demanda real. Este funcionamiento permite optimizar el consumo energético, mejorar la estabilidad térmica y reducir el desgaste de los componentes, prolongando, por tanto, la vida útil del equipo.

Uso de refrigerantes naturales

Por otra parte, desde Infrico también se destaca que los refrigerantes naturales como el gas R290, de bajo potencial de calentamiento global frente a los gases convencionales, contribuyen de forma significativa a la reducción de emisiones de CO2. «Así los equipos se alinean con las normativas medioambientales actuales y con las exigencias de un mercado implacable en cuanto a su compromiso con la sostenibilidad».

Una filosofía que desde esta firma se traslada también a todas las fases del producto: desde el diseño de equipos más eficientes y la incorporación de iluminación LED de bajo consumo, hasta el uso de materiales reciclables en un alto porcentaje del equipo, integrando así la eficiencia desde el origen. «En nuestro caso -indican- también nos servimos de las energías renovables para la producción, a través de nuestras instalaciones fotovoltaicas, un procedimiento redondo en lo que a sostenibilidad se refiere y que permite reducir la huella de carbono industrial».

Para el Grupo Infrico el retorno de estas inversiones se ve reforzado por la reducción del consumo energético, la mayor durabilidad de los equipos y la disminución de los costes de mantenimiento.

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De futuro al futuro, desde Infrico se cree que el sector continuará evolucionando hacia soluciones con sistemas de monitorización en tiempo real, automatización y una mayor integración de energías renovables. «Por eso animamos a hacer de este un objetivo común que supone no solo un beneficio para los clientes, sino un bien para la sociedad y está en nuestras manos», concluyen. n