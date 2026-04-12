Por la alfabetización energética

El avance del autoconsumo energético y de las energías renovables en España ha abierto la puerta a nuevas formas de participación ciudadana en el sistema eléctrico. Más allá de la instalación individual de placas solares, en los últimos años han surgido comunidades energéticas, iniciativas colectivas que permiten a vecinos, comercios y entidades compartir la producción de energía renovable y gestionar de forma conjunta su consumo. Este modelo, impulsado por la transición energética europea, busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética y acercar la toma de decisiones sobre la energía a la ciudadanía.

En este contexto, también son importantes las actividades de información y formación entre los ciudadanos, como es el caso de las que viene realizando la comunidad energética cordobesa La Chispa, como la charla taller celebrada este jueves, en colaboración con las asociaciones vecinales La Fuensanta y Santuario. Una charla-taller (que volverá a organizarse el próximo día 23, junto a la asociación vecinal Galea Vetus, en el centro sociocultural Luciana Centeno) orientada a explicar de forma práctica el funcionamiento de este tipo de iniciativas y, especialmente, a ayudar a los participantes a comprender mejor uno de los aspectos que más dudas genera entre los consumidores: la factura de la luz.

Durante esta sesión, se ha buscado «acercar conceptos energéticos que a menudo resultan complejos para la ciudadanía, tales como entender cómo se calcula el precio de la electricidad, qué significan los distintos conceptos que aparecen en la factura o cómo influye el consumo en el coste final», como explica Pedro Moreno, uno de los organizadores de esta actividad y socio de esta comunidad energética.

No en vano, desde la La Chispa consideran que la información y la formación son herramientas clave para impulsar la transición energética desde los barrios, ya que comprender el sistema eléctrico permite a los ciudadanos tomar decisiones más conscientes sobre su consumo, fomentar el ahorro energético y valorar alternativas como el autoconsumo compartido que representan estas comunidades energéticas.

Esta comunidad energética, cuya sede social está en el Mercado Social La Tejedora, comenzó a gestarse en el 2023 y se constituyó formalmente como cooperativa de consumo en mayo del pasado 2025, buscando no solo el ahorro energético, sino también el desarrollo y fomento de iniciativas locales que contribuyan a la transición energética.

La información y la formación son clave, según esta cooperativa de consumo

Entre sus objetivos, figura impulsar instalaciones de autoconsumo fotovoltaico compartido que permitan a los vecinos producir energía renovable cercana y reducir tanto su factura eléctrica como su huella de carbono. «Desde La Chispa defendemos que la transición energética debe ir acompañada de procesos de aprendizaje colectivo que ayuden a comprender cómo funciona el sistema energético y qué papel pueden desempeñar los ciudadanos en él», según Moreno.

Durante la sesión, los asistentes pudieron plantear dudas, analizar ejemplos reales de facturas eléctricas y conocer de qué manera el autoconsumo colectivo puede contribuir a reducir costes y emisiones. Máxime en una ciudad como Córdoba, donde el potencial solar es elevado, y este tipo de iniciativas pueden jugar un papel relevante en la lucha contra el cambio climático.

En definitiva, un ejemplo de como se puede encender una pequeña ‘chispa’ de conocimiento para contribuir a impulsar comunidades capaces de transformar el modo en que se produce y se consume energía en los barrios. Porque la alfabetización energética también es necesaria para avanzar hacia un modelo más sostenible.