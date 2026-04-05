Una investigación de la UCO, clave para avanzar en tecnologías de construcción más eficientes y sostenibles

En Europa, el sector de la construcción se ha convertido en uno de los ámbitos prioritarios de las políticas climáticas y de sostenibilidad, dado que los edificios concentran una gran parte del consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que la transición hacia modelos constructivos más eficientes es considerada una de las claves para avanzar hacia la neutralidad climática, según los expertos. Los edificios representan el 40% del consumo energético de la UE y generan cerca del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero, además de producir una parte importante de residuos. En este contexto, diversos proyectos europeos están orientados a promover edificios más sostenibles, mediante el uso de materiales reciclados y la aplicación de criterios de economía circular en el sector de la construcción.

Entre estos, se encuentra el proyecto LIFE Renatural NZEB, desarrollado por un consorcio en el que participa un equipo de investigadores del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba (UCO), que busca desarrollar soluciones constructivas con menor impacto ambiental.

En concreto, el objetivo principal de este proyecto, que comenzó en 2020 y se prolongará hasta 2029, es ensayar y promover el uso de materiales naturales y reciclados en tecnologías y soluciones constructivas para alcanzar edificios de consumo de energía casi nulo con baja huella de carbono, tanto en España como en Portugal. Así, el proyecto LIFE Renatural NZEB promueve envolventes constructivas realizadas con materiales naturales y reciclados, «lo que permite disminuir la demanda energética durante el uso del edificio y reducir la energía incorporada en el propio proceso de construcción», como explica Marta Conde, investigadora de la UCO.

Investigadores de la UCO participan en el proyecto Life Renatural NZEB, que busca soluciones constructivas mediante el uso de materiales naturales o reciclados para lograr edificaciones con menor impacto. / CÓRDOBA

Entre las soluciones analizadas se encuentran materiales de origen natural o derivados de residuos agrícolas, como la cáscara de arroz, las cenizas de biomasa o el hueso de aceituna -cultivo con importante presencia en la provincia de Córdoba-; y también sistemas constructivos basados en madera, bloques de tierra comprimida o aislamiento de corcho. «Estas tecnologías favorecen el aprovechamiento de recursos naturales y locales, reduciendo la dependencia de materiales convencionales que tienen mayor impacto ambiental», resalta esta investigadora y profesora de la UCO.

Demostradores reales

Este proyecto ha puesto en marcha demostradores reales en edificios, tanto en nuevas construcciones como en procesos de rehabilitación energética. Estos casos permiten evaluar el comportamiento de los materiales sostenibles en condiciones reales y comprobar su viabilidad técnica y ambiental dentro del sector de la edificación.

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La participación de la UCO (única universidad en este proyecto) pone de relieve el papel de las universidades en la investigación aplicada, aportando conocimiento para avanzar en tecnologías de construcción más eficientes; mientras que la colaboración con centros de investigación, empresas y administraciones permite que esta iniciativa actúe como plataforma de innovación para el sector. En definitiva, un ejemplo de cómo la investigación, la innovación y la cooperación pueden contribuir a transformar uno de los sectores con mayor impacto climático a través de la apuesta por materiales naturales, reciclados y energéticamente eficientes como vía concreta para reducir la huella de carbono de la construcción. Y, de paso, para hacer más sostenibles otros sectores como la agricultura o la madera.