Agricultura en línea con los ODS

En España, y más concretamente en Andalucía, el sector agrario atraviesa una transformación profunda marcada por la incorporación de tecnologías y herramientas orientadas a mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. En un contexto de cambio climático, con sequías más intensas, episodios de calor extremo y una creciente presión sobre los recursos naturales, este sector está evolucionando hacia modelos más sostenibles y resilientes.

En este contexto, se sitúa la empresa cordobesa del sector agrario y biotecnológico Biotecarios, que, entre otras cuestiones, desarrolla una propuesta basada en la innovación tecnológica aplicada al campo con un objetivo claro: «avanzar hacia una agricultura más eficiente y respetuosa con el medio ambiente», como afirman desde esta empresa con sede central en Córdoba capital.

Con casi una década centrados en el sector de la biotecnología -y formando parte de la segunda generación de una empresa familiar con más de 35 años de experiencia en el agro- su evolución pasa por priorizar el uso de herramientas naturales y de la tecnología velando por el cuidado de los suelos, «base fundamental de la vida en nuestro planeta», resaltan desde esta firma.

Dichas herramientas son, entre otras, el uso de fauna auxiliar para el control de plagas, microorganismos para prevenir y combatir enfermedades y bioestimulantes para superar las distintas fases de estrés, así como el uso de cubiertas vegetales y el humus de lombriz como herramienta agronómica beneficiosa para los suelos.

Equipo prinicpal de la empresa de Biotecarios. / CÓRDOBA

Respecto a la tecnología que utilizan, cuentan con multitud de sensores en campo que pasan desde las estaciones climáticas, sondas de suelo, trampas de monitoreo autónomas para medir incidencia de plagas y enfermedades, hasta los más novedosos sensores de flujo de savia o sensores de detección de malas hierbas.

Esta tecnología es clave en la denominada agricultura de precisión, donde se favorece la toma de decisiones en el manejo de los cultivos.

«Este enfoque -explican- permite ajustar de forma más exacta la aplicación de insumos como fertilizantes o agua, reduciendo el desperdicio y minimizando la contaminación del suelo y de los recursos hídricos».

Al optimizar el uso de recursos, no solo se mejora la productividad de las explotaciones, «sino que también se alcanza una menor huella ambiental mejorando la rentabilidad de nuestros productores» afirman, siendo así más respetuosos con el mantenimiento del medioambiente.

Uno de sus servicios es el ‘cuaderno de campo’, una herramienta para la trazabilidad de las explotaciones, que recoge datos de todas las prácticas agrícolas realizadas a lo largo del ciclo del cultivo, lo que permite un seguimiento detallado de cada intervención contribuyendo a una mayor transparencia y adaptación a los mercados y a las políticas en materia de sostenibilidad.

Otro servicio de Biotecarios es el asesoramiento técnico personalizado, a cargo de personal técnico especilizado, que adapta todas estas citadas herramientas y tecnologías a las necesidades propias y concretas de cada explotación agrícola.

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En definitiva, un ejemplo cordobés que refleja una tendencia clara en el sector agrario actual: la integración de biotecnología, conocimiento y sostenibilidad, para un modelo agrícola más adaptado a los desafíos del cambio climático, y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.