Por una movilidad ecológica

La movilidad internacional forma parte de la esencia del programa europeo Erasmus+, que desde hace décadas impulsa estancias formativas y académicas en universidades y centros educativos y de investigación de toda Europa. En los últimos años, este programa ha incorporado una nueva dimensión: la sostenibilidad ambiental, ya que entre sus prioridades estratégicas se encuentra la llamada movilidad ecológica, que promueve el uso de medios de transporte con bajas emisiones -como el tren, autobús o coche compartido- para reducir la huella de carbono asociada a los desplazamientos internacionales.

Esta apuesta por una movilidad más respetuosa con el medio ambiente se refleja, entre otras, en las convocatorias de movilidad del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), liderado por la Universidad de Córdoba. Este consorcio universitario ha reforzado en los últimos años el impulso a este tipo de desplazamientos en sus ayudas Erasmus+, lo que ha favorecido que cada vez más beneficiarios opten por alternativas de transporte sostenibles.

Juan Cámara (a la izquierda), con su compañero para compartir coche. / CÓRDOBA

No en vano, las movilidades sostenibles se han multiplicado por cinco en las últimas convocatorias, según informaba recientemente esta entidad. En concreto, una tercera parte de los beneficiarios de la última convocatoria ha optado por realizar una movilidad ecológica, «lo que se traduce en un menor impacto climático del programa», señalan desde este campus de excelencia.

Decisiones concretas en cada desplazamiento

Pero más allá de los datos, las experiencias personales de los beneficiarios reflejan cómo esta movilidad sostenible se traduce en decisiones concretas en cada desplazamiento. Es el caso de Juan Cámara, uno de los beneficiarios de estas ayudas, que realiza su estancia en el Instituto Politécnico de Portalegre, en Portugal, utilizando un vehículo compartido para sus desplazamientos. «Opté por el desplazamiento ecológico con mi vehículo propio para venir hasta Portalegre, puesto que me era más fácil para desplazarme que cualquier otra conexión. Este vehículo propio lo he compartido con otros usuarios a través de aplicaciones móviles», explica. Su experiencia muestra también cómo la movilidad sostenible no se limita al viaje inicial, sino que forma parte del día a día, ya que sigue compartiendo coche con un compañero a diario, señala.

Entre las opciones de desplazamiento: coche compartido, vehículos eléctricos, tren o bicicleta

Otro de los beneficiarios, Luis Pablo Ureña, también ha apostado por una opción de transporte con menor impacto ambiental durante su estancia en Lisboa. En su caso, la elección fue desplazarse con vehículo eléctrico, «personalmente por convicción personal, además de que el ceiA3 hace una gestión genial promoviendo la movilidad ecológica, totalmente en línea con la carta Erasmus. Por eso, he optado por el vehículo eléctrico, pues tenía que traer material voluminoso para mi tesis aquí a Lisboa, y aquí uso el tren», afirma. Una vez instalado en Portugal, continúa usando el tren, ya que «el centro de investigación donde estoy desarrollando la estancia (INIAV- sede de Oeiras) está muy buen comunicado por tren regional».

Por no mencionar a Maaike Rosalie Van de Loo, también de estancia en Lisboa, que también resalta el uso de la bicicleta en su lugar de destino.

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En definitiva, experiencias que reflejan cómo la apuesta por una movilidad internacional más sostenible empieza en las decisiones más cotidianas e individuales, y continúa por iniciativas como las impulsadas por el ceiA3, donde la internacionalización académica se combina con una mayor concienciación ambiental.