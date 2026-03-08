El valor del matorral en las dehesas

El paisaje de la dehesa constituye uno de los sistemas agrosilvopastorales más valiosos de España, con producciones ganaderas importantes, como es el caso del cerdo ibérico en el norte de la provincia de Córdoba. En este sistema, los matorrales han sido tradicionalmente considerados un elemento secundario, cuando no un componente a eliminar. Sin embargo, estos arbustos cumplen funciones ecológicas esenciales, según los expertos, porque protegen el suelo frente a la erosión, favorecen la infiltración del agua, sirven de refugio y alimento para la fauna y contribuyen a la regeneración natural del arbolado. En un contexto de cambio climático, con sequías más prolongadas y temperaturas extremas, su papel puede reforzar la resiliencia de las dehesas.

Con esta perspectiva nació el proyecto europeo LIFE Scrubsnet, financiado por el programa LIFE de la UE que empezó en noviembre del 2021 y terminará en agosto de este año, en el que, junto a otros socios españoles, portugueses e italianos, participa un grupo de investigadores del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Córdoba (UCO), que persigue poner en valor el papel del matorral en las dehesas. Un proyecto que parte de una idea clara: integrar el matorral como un componente funcional del sistema productivo, compatible con la ganadería extensiva y capaz de aportar beneficios ambientales y climáticos.

Este proyecto aborda directamente algunos de los principales desafíos ambientales que afrontan estos ecosistemas. Durante décadas, determinadas prácticas de manejo han reducido la presencia de matorral, simplificando el paisaje y afectando a procesos ecológicos clave, según explica el investigador responsable de este proyecto en la UCO, y catedrático del Departamento de Producción Animal, Vicente Rodríguez Estévez. Esta pérdida de complejidad, entre otras consecuencias, ha anulado la capacidad de regeneración natural de los árboles de la dehesa. Ante ello, Scrubsnet propone revertir esta tendencia mediante acciones piloto de restauración y gestión adaptativa de las dehesas aprovechando las funciones del matorral. Estas intervenciones no solo incrementan la diversidad biológica, sino que también mejoran el suelo y su capacidad de retener humedad, un factor crucial en escenarios de escasez hídrica creciente, como los de estos últimos años.

No en vano, uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista climático es la capacidad del matorral para actuar como sumidero de carbono. Tanto su biomasa aérea como especialmente el suelo asociado almacenan CO2, contribuyendo a reducir la huella de carbono. La presencia puntual de estos matorrales refuerza, por tanto, la función de la dehesa como sistema agroforestal con potencial de mitigación del cambio climático.

Además de las acciones de campo, Scrubsnet incluye un importante componente de transferencia de conocimiento, con talleres y materiales divulgativos dirigidos a ganaderos y gestores, con el objetivo de demostrar que una gestión innovadora puede armonizar sostenibilidad ambiental y viabilidad económica. Precisamente, hace unas semanas se celebró una jornada de transferencia de resultados dirigida a actores clave en la dehesa del Valle de Los Pedroches, en las instalaciones de Covap.

En definitiva, un proyecto que propone recuperar un elemento clave en el equilibrio de la dehesa, un agroecosistema donde la diversidad estructural de la vegetación, contando con la presencia puntual de matorral, no solo preserva la biodiversidad, sino que constituye una herramienta clave para afrontar los desafíos del cambio climático y avanzar hacia modelos agroganaderos más sostenibles y resilientes.